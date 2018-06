Muettersproch-Gsellschaft wird 50 Jahre

Die Muettersproch-Gsellschaft feiert ihr 50. Jubiläum nicht nur mit einem zentralen Festakt im Juni 2015 in Freiburg, sondern auch mit regionalen Mundart-Festivals. Die Hegauer Regionalgruppe und die Gruppe „Seealemannen“ aus Konstanz veranstalten gemeinsam mit der Vereinigung „schwäbische mund.art“ am Samstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr eine alemannisch-schwäbische Nacht in der Stadthalle.

Es treten drei Solisten aus dem Schwäbischen sowie zwei Solisten und ein Duo aus dem Alemannischen auf. Die Schwaben sind Bernd Merkle (Autor und Kabarettist), Claudia Pohel (Liedermacherin und Malerin) sowie Pius Jauch (Liedermacher). Für die Alemannen treten an: Bruno Epple (Autor und Maler), Uli Führe (Liedermacher) sowie „Die Bächlesörfer" (Liedermacher und Partyband).

Nicht nur die Südbadener, auch die Schweizer Nachbarn, die Elsässer, die Liechtensteiner, die Vorarlberger und sogar die Schwaben haben im Alemannischen ihre sprachlichen Wurzeln. Bis nach Norditalien hinein wird der Dialekt gesprochen.

Weil es in all diesen Ländern Lehrstühle für Alemannisch gibt, ist dies der weltweit am besten erforschte Dialekt. Dazu hat er bis in die Gegenwart hinein eine reiche Mundart-Kultur hervor gebracht.

„So semmer hald“

Der Mundartautor und -kabarettist Bernd Merkle aus Albershausen kommt aus Aichelberg am Fuße der schwäbischen Alb. Er fing an, Anekdoten aus der Umgebung zu notieren. In den gesammelten schwäbischen Geschichten entdeckte er die Faszination der schwäbischen Sprache, beziehungsweise der schwäbischen „Maulfaulhaid“. 1986 erschien sein erstes Buch „So semmer hald“. Weitere Publikationen, Fernsehauftritte, Lesungen und Hörspiele machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Merkles Bücher werden von seiner Frau Helga und seiner Tochter Anja illustriert.

Die in Überlingen am Bodensee lebende Künstlerin Claudia Pohel ist seit mehr als 20 Jahren in Baden-Württemberg und im angrenzenden Ausland musikalisch unterwegs. Sie komponiert und textet eigene Lieder und begleitet ihren Gesang meist selbst auf der Harfe und auf der Gitarre. Der in Rottweil geborene Liedermacher Pius Jauch arbeitet gekonnt mit dem Klang und den tiefer gehenden Ausdrucksmöglichkeiten der althergebrachten Mundart seines Heimatdorfs Bösingen. 2012 wurde er mit dem Sebastian-Blau-Preis für Liedermacher ausgezeichnet.

Der Maler und Dichter Bruno Epple ist einer der bekanntesten alemannischen Mundart-Künstler. Die Muettersproch-Gsellschaft würdigte sein Lebenswerk mit der Johann-Peter-Hebel-Medaille. Epple wurde 1931 in Rielasingen geboren und lebt seit vielen Jahren in Wangen am See.

Der aus Lörrach stammende Uli Führe ist sowohl für sein musikpädagogisches als auch für sein poetisches Werk bekannt. Seit 1976 tritt er mit badischen Kleinkunstprogrammen auf. In witzigen und ironischen Liedern nimmt er die Menschen und das Zeitgeschehen unter die Lupe. Uli Führe wurde unter anderem mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

„Die BächleSörfer“ sind alemannische Liedermacher und eine Zwei-Mann-Stimmungsband, die quer durch zahlreiche Musikstile unterwegs ist. Die Hegauer kennen die beiden vom Burgfest auf dem Hohentwiel.

Karten gibt es bei Tourismus Singen, der Tourist Information, der Marktpassage, Telefon 07731 / 85 262 oder -504, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter

ticketing.stadthalle@singen.de

