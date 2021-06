Mühlheimer kandidiert für den Bundestag

Bei der Bundestagswahl am 26. September tritt die Partei der Humanisten zum ersten Mal bundesweit an. In Baden-Württemberg treten neben der Landesliste auch elf Direktkandidaten an, mit dem erklärten Ziel, wissenschaftliche Herangehensweisen und sozialliberale Politik in den Bundestag zu bringen. Für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen kandidiert der 29-jährige Familienvater und IT-Berater Mario Caraggiu aus Mühlheim an der Donau.

Die Partei der Humanisten steht seiner Aussage nach „für rationale Politik auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse“ – diese Aussage bezieht Caraggiu auf die Corona-Pandemie, ebenso auf die Klimakrise oder die „Politik im Normalbetrieb“. Als sozialliberale Partei setzten sich die Humanisten für Chancengleichheit und die Freiheit des Individuums ein. „Wichtige Themen sind daher beispielsweise verstärkte Inklusion benachteiligter Mitbürger und ein bedingungsloses Grundeinkommen“, so Mario Caraggiu.

Der Direktkandidat für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen ist Mitglied des Landesvorstands und Pressesprecher im Baden-Württemberger Landesverband der Humanisten. Aufgewachsen ist Mario Caraggiu den Großteil seiner Kindheit in Fridingen an der Donau. Mittlerweile lebt er in Mühlheim und arbeitet bei einem kleinen IT-Betrieb in Tuttlingen. Als IT-Berater und Vater einer achtjährigen Tochter liegen ihm insbesondere die Bereiche Bildung und Digitalisierung am Herzen: „Digitalisierung und digitale Teilhabe waren nie wichtiger. Man spricht seit Jahren über Digitalisierung und die bessere Anbindung ans Internet. Dabei darf man die ländlichen Gegenden nicht vergessen.“

Mit Blick auf den aktuellen Stand der Digitalisierung deutscher Schulen und Behörden fordert die Partei erheblich mehr Engagement in diesem Bereich.

Weitere Kernthemen der Partei der Humanisten seien unter anderem eine effiziente Klimaschutzpolitik, eine nachhaltige Stärkung des Gesundheitssystems, ein Fokus auf evidenzbasierter Medizin, eine bessere individuelle Förderung im Schulsystem, ein Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sowie konsequenter Tier- und Umweltschutz.

Darüber hinaus setzt er sich für eine strikte Trennung von Kirche und Staat ein. Der Staat habe für alle Bürger gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen, unabhängig von religiösen oder sonstigen Weltanschauungen oder Ideologien, so Carragiu. Aus diesem Grund setzen sich die Humanisten beispielsweise für die Abschaffung des kirchlichen Arbeitsrechts ein, das Arbeitnehmerrechte unverhältnismäßig einschränke. Ebenso wollen sie den konfessionsgebundenen Religionsunterricht an Schulen durch eine gemeinsame ethisch-philosophische Bildung ersetzen.

Die Partei der Humanisten Baden-Württemberg ist ein im Dezember 2016 gegründeter Landesverband der Partei der Humanisten mit über 250 Mitgliedern.