Motorroller mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einen in der Donaustraße in Tuttlingen geparkten Motorroller eingeschlagen und derart am Lenker herumgerissen, dass die Lenkachse beschädigt worden ist. Der Besitzer des Rollers bemerkte den Schaden am Sonntag, als er den Lenker nicht mehr bewegen konnte. Der Schaden beläuft isch laut Polizeibericht auf etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Tuttlingen unter Telefon 07461 /9410 entgegen. (pz)