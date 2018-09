Motorradfahrer stürzt

Ein 48-jähriger Mann ist am Montagabend mit einem Leichtmotorrad in der Keltenstraße in Tuttlingen aus eigenem Verschulden gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann war auf einer Probefahrt und trug keinen Sturzhelm. In einer Kurve bremste er zu stark, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und fiel hin. Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung wurde er nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus eingliefert. An dem Leichtmotorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.