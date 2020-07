Motorradfahrer sieht Stau zu spät

Er war erst rasant unterwegs – und bremste dann nicht rechtzeitig ab. Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr am Donnerstagnachmittag auf den Anhänger eines vorausfahrenden Dacia Sandero auf, der an der Kreuzung Donaueschinger Straße / Keltenstraße / Gänsäcker im Stau stand. Der Jugendliche war auf der Donaueschinger Straße (Bundesstraße 311) aus Tuttlingen in Richtung Möhringen unterwegs und beschleunigte kurz vor dem Rückstau an der Kreuzung. Wegen der Wucht des Aufpralls wurde er über das Lenkrad seines Motorrads geschleudert und landete auf dem Deck des vorausfahrenden Dacias. Dabei erlitt er eine Rückenverletzung und wird nun im Klinikum behandelt. Der 68 Jahre alte Lenker des Dacia Sandero blieb unverletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sowohl das Motorrad als auch der Anhänger waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.