Motorische Defizite: Kinder sollen mehr gefördert werden

Bei der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Landkreis Tuttlingen gibt es einige Veränderungen. Seit Dezember 2018 ist Gesundheitsmanagerin Sylvia Broschk die neue Geschäftsführerin und löste damit den Jugendzahnarzt Dr. Dietmar Pommer ab. Schwerpunktthema der Arbeit der Gesundheitskonferenz bleibt die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. Aber Broschk will auch weitere Themen angehen, die sie im Kreisausschuss für Soziales und Gesundheit am Mittwoch vorstellte.

Seit dem Jahr 2012 gibt es die Kommunale Gesundheitskonferenz im Landkreis Tuttlingen, seit 2016 sind sie landesweit Pflicht. Laut Landesgesundheitsamt sind die „Kommunalen Gesundheitskonferenzen wichtige Partner des Landes, um das Gesundheitswesen weiterzuentwickeln“, da diese Gremien Fragestellungen auf Stadt- und Landkreisebene abstimmen.

Wiedereinsteiger ansprechen

In Tuttlingen akut ist das Thema Ärzteversorgung. Mit einem Fünf-Säulen-Programm will Broschk Haus- und Fachärzte in die Region holen, „da die bisherigen Wege nicht zum gewünschten Ziel geführt haben“. Verstärkt werden soll die Akquise vor allem bei Berufsrückkehrern und Wiedereinsteigern, bei zugewanderten Ärzten sowie bei arbeitslosen Ärzten. Man könne es sich zwar nicht vorstellen, aber laut Bundesärztekammer seien 2017 bundesweit 8000 Ärzte arbeitslos gewesen, so Broschk.

Doch nicht nur der Ärztemangel steht bei Broschk auf der Agenda, sondern beispielsweise auch die Gesundheitsförderung bei Kindern zwischen zwei und sieben Jahren. Alle Kinder, die eingeschult werden, müssen an einer Untersuchung des Gesundheitsamtes teilnehmen. Die Auswertung habe ergeben, dass Tuttlinger Kinder in einigen entwicklungsrelevanten Bereichen Defizite gegenüber dem Landesdurchschnitt aufweisen. Daher schlägt Broschk vor, den sogenannten „Stuttgarter Bewegungspass“ in den Kindergärten einzuführen, um die motorische und kognitive Entwicklung der Kinder zu fördern.

Weiterhin sollen Schüler der fünften bis siebten Klasse altersgerecht für das Thema Essstörung sensibilisiert werden. Dazu soll das Theaterstück „Püppchen“ nach den Sommerferien aufgeführt werden.

Landrat Bär: „Es ist frustrierend.“

Landrat Stefan Bär sagte: „Es ist frustrierend, wie viele Defizite es bei unseren Kindern gibt.“ Dabei sollte man meinen, in einem ländlichen Raum wüchsen die Kinder noch mit viel Bewegung an der frischen Luft auf. „Das ist aber nicht so.“ Kreisrätin Elke Schaldecker (SPD) sagte: „Das sind genau die Themen, die wir brauchen.“ Sie wünsche sich, dass Broschk bei ihrer Arbeit auch die notwendige Hilfe der Institutionen bekommt und „die sich nicht hinter dem Datenschutz verstecken“.