Im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmittag hat ein Unbekannter an einem Opel Insignia, der vor dem Gebäude Olgastraße 9 in Tuttlingen abgestellt war, die Motorhaube zerkratzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde dabei ein Schaden von rund 1000 Euro an dem Auto angerichtet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 / 941-0 entgegen.