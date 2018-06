Moslems sollen bei Flüchtlingsfrage helfen

Seit seiner Kindheit ist Johann Spindler aus Aach-Linz von Rap und Hip-Hop begeistert. Als Jugendlicher nahm er die ersten eigenen Songs mit dem Handy auf, stellte einige von ihnen ins Internet. Heute kann sich der 22-Jährige eine Karriere als Rapper vorstellen, doch öffentlich aufgetreten ist er noch nie. Das wird sich am Samstag, 13. Mai, ändern. Dann wollen Ja$tic – so Johann Spindlers Künstlername – und Robin Gerhardt („Dizzepticon“) aus Mengen-Ennetach im Pfullendorfer Jugendhaus zeigen, was sie drauf haben.