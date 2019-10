Moschee-Rohbau soll bis Ende 2019 fertig sein

Noch in diesem Jahr sollen die Rohbauarbeiten an der DITIB-Moschee in der Bismarckstraße abgeschlossen sein. Über den Stand der Bauarbeiten hat sich am Montag auch OB Michael Beck informiert.

Noch sind die Räume kahl und zugig. Denn noch fehlt der Moschee in der Bismarckstraße das Dach, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehmet Ibis und Serkan Güldas von der DITIB sind zuversichtlich: Noch in diesem Jahr, so berichten sie, soll das Dach geschlossen werden. Und zwar inklusive der Kuppel, die den Rohbau dann von weither als künftige Moschee erkennbar machen wird.

Im Oktober 2014 wurde gemeinsam mit dem Architekten Günter Hermann der Grundstein für das künftige Gotteshaus der DITIB-Gemeinde gelegt. Dass allein der Rohbau danach fünf Jahre in Anspruch nahm, hat seine Gründe: Das Gebäude mit seinen 2300 Quadratmetern Nutzfläche wurde laut Pressemitteilung bis jetzt fast komplett in Eigenleistung errichtet. Auf diese Weise spart die Gemeinde Geld, allerdings lässt sich das Projekt auch nur schwer planen: Gebaut werden kann nur dann, wenn die Mitglieder Zeit haben und für die DITIB ihre Urlaubstage oder Wochenenden opfern. Die beiden Gebetssäle sind für insgesamt 1200 Besucher ausgelegt. Kalkuliert wird mit Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro – drei für den Rohbau, zwei für den Innenausbau. Dieser, so die Hoffnung der DITIB, soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Nochmals aufgreifen will OB Beck nach seinem Besuch die Frage der Innenhofgestaltung: Dort hatte es Pläne gegeben, gemeinsam mit den Angrenzern die gesamte Hoffläche zu gestalten. Dies würde der Moschee laut Pressemitteilung zu ansprechenden Freiflächen und zusätzlichen Parkplätzen verhelfen. Da nicht alle Angrenzer sich beteiligen wollten, wurde die Idee nicht weiter verfolgt. In diesem Punkt will die Stadt nochmals vermitteln.