Moritz Fußnegger unterschreibt bei deutschem Kontinental-Team

Radrenn-Talent Moritz Fußnegger aus Tuttlingen-Möhringen unterschreibt einen Vertrag bei MLP Team Bergstraße für die kommende Radrenn-Saison 2015. Damit geht er einen wichtigen Schritt in Richtung Profirennfahrer. Bislang war Fußnegger für den RSpV 06 Schwenningen gestartet.

Das MLP Team Bergstraße trat in der Saison 2014 als eines von acht deutschen Kontinental-Teams an. Gegründet wurde dieses als Zusammenschluss von den beiden etablierten Radsport-Teams der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Team blickt bis dato auf 15 Jahre sportliche Entwicklung zurück. „Das erste Jahr als U23-Fahrer heißt für mich, einen Riesenschritt zu machen, sowohl in die Altersklasse als auch in einem Kontinental-Team“, gibt Moritz Fußnegger zu bedenken. „Mein erstes Ziel ist es, mich erst einmal in der Mannschaft zu etablieren und bei den Deutschen Meisterschaften vorne mitzufahren, schließlich fehlt mir der deutsche Meistertitel noch“, erklärt Fußnegger, der dieses Jahr bei den Deutschen Meisterschaften U19 nur knapp am Titelgewinn vorbeigefahren ist. Auf jeden Fall freue er sich auf das kommende Jahr, die neue Herausforderung und will wieder sein Bestes dafür geben.