Moritz Eisold verpasst nur knapp DM-Medaille

Eine herausragende Leistung hat Moritz Eisold von der LG Tuttlingen-Fridingen am Wochenende bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Mainz abgeliefert. Mit neun neuen Bestleistungen und drei Kreisrekorden steigerte er sich im Neunkampf der Klasse M15 auf 5437 Punkte und verfehlte als Vierter die Bronzemedaille nur um 17 Punkte.

Christopher Hallmann war als Bundestrainer der deutschen Zehnkämpfer selber vor Ort, um sich nach Nachwuchs für sein Team und mögliche Nachfolger für Europameister Artur Abele umzusehen. Und dabei informierte er sich auch ausführlich bei LG-Trainer Franz Saile über dessen Schützling Moritz Eisold.

Denn es war in der Tat imponierend, wie der 15-jährige Balgheimer diesen Mehrkampf absolvierte. In den ersten acht der neun Disziplinen verbesserte Moritz seine Bestleistungen. Nur im abschließenden Lauf über 1000 Meter war er schon mal drei Sekunden schneller gewesen. Und genau diese Sekunden fehlten ihm am Ende zur Medaille. Im letzten Jahr hätte er mit seiner Leistung sogar Silber geholt.

Es begann schon über 100 Meter mit einer Steigerung auf 11,89 Sekunden, womit er aber unter den 26 Athleten „nur“ auf Platz zehn landete. Dann schob er sich Schritt um Schritt nach vorne, bis er zur Halbzeit nach fünf Disziplinen Vierter war.

Dazu musste er aber jeweils neue Hausrekorde aufstellen mit 6,39 Meter im Weitsprung und 13,24 Meter mit der Kugel. Im Stabhochsprung, der sich über mehr als drei Stunden hinzog, verbesserte er sogar mit 3,50 Meter den 26 Jahre alten Kreisrekord. Und auch mit dem Diskus steigerte er sich um fast drei Meter auf 43,57 Meter.

Am Sonntag ging es dann genauso weiter. Auch über 80 Meter Hürden hätte Moritz Eisold mit 11,66 Sekunden fast einen neuen Kreisrekord aufgestellt. Dieses Kunststück gelang ihm dann aber im Hochsprung, als er als Zweitbester sogar 1,86 Meter übersprang. Den alten Kreisrekord hielt bisher Bernd Gerlach mit 1,80 Meter aus dem Jahr 1977.

Und dann sorgte der Balgheimer im Speerwurf für den nächsten Paukenschlag, als er mit einer Steigerung auf 51,57 Meter fast sechs Meter weiter warf als der zweitbeste Konkurrent. Damit war das LG-Talent nach acht Disziplinen sogar Zweiter in der Gesamtwertung und eine Medaille schien schon fast greifbar.

„Aber fünf Athleten lagen vor der letzten Disziplin ganz dicht beieinander und die 1000 Meter sind noch nicht die Stärke von Moritz. Denn bisher haben wir den Fokus mehr auf die technischen Disziplinen und nicht die Ausdauer gelegt“, konstatierte Trainer Franz Saile realistisch. Und tatsächlich wuchsen manche Konkurrenten in diesem Lauf über sich hinaus.

Marec Metzger (TSV Gomaringen) lief in 2.41,97 Minuten eine Zeit, die in den beiden vergangenen Jahren nicht mal von den Spezialisten dieser Altersklasse erreicht wurden. Damit schob er sich von Platz drei sogar ganz nach vorne und sicherte sich mit 5599 Punkten nach Silber im Jahr 2018 nun den Meistertitel.

Zweiter wurde Jonas Perner (LG Fichtelgebirge) mit 5549 Punkten und den engen Kampf um Platz drei entschied dann der letztjährige Meister Luca Haug (LAV Tübingen) mit 5454 Punkten für sich. Bei einer Zeit von 3.14,34 Minuten fehlten Eisold nur drei Sekunden zu Bronze.

„Moritz war danach trotz seiner grandiosen Leistung an diesem Wochenende schon wahnsinnig von dem eigentlich hervorragenden vierten Platz enttäuscht“, schildert Franz Saile die Stimmungslage seines Athleten. Dabei hatte Moritz ja mit 5437 Punkten einen tollen neuen Kreisrekord aufgestellt. Und gegenüber dem Vorjahr steigerte er sich sogar um 455 Punkte. Grund genug, mächtig stolz zu sein auf diese Leistung.