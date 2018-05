Moritz Eisold stellt zwei neue Kreisrekorde auf

„Alle sechs haben noch viel besser abgeschnitten, als ich es erwartet habe. Der absolute Überflieger aber war an diesem Wochenende Moritz Eisold“, hat Trainer Franz Saile das Abschneiden der sechs Teilnehmer der LG Tuttlingen-Fridingen beim stark besetzten Leichtathletik-Mehrkampfmeeting in Weingarten kommentiert.

Alisha Pawlowski verfehlte einen neuen Kreisrekord im Vierkampf nur knapp. Flora Ames, Hannah Schneider und Annika Vogt gewannen in der Klasse W14 die Mannschaftswertung im Vier- und auch im Siebenkampf. Und als Krönung schaffte Moritz Eisold (M 14) den Sieg im Vier- und im Neunkampf und stellte gleich zwei neue Kreisrekorde auf.

Der einzige Wermutstropfen in dieser Gala-Show war die Verletzung von Alisha Pawlowski. Am Samstag hatte sie in der Klasse U18 im Vierkampf eine tolle Leistung abgeliefert, als sie mit 2850 Punkten den 30 Jahre alten Kreisrekord von Antje Benne nur um elf Punkte verpasste. Zwar waren die 16,17 Sekunden über 100 Meter Hürden noch nicht optimal. Aber nach tollen 1,68 Meter im Hochsprung und zwei neuen Bestleistungen von 10,65 Meter mit der Kugel und 13,09 Sekunden über 100 Meter konnte sie sich über ihren zweiten Platz in einem starken Feld freuen.

In der gleichen Klasse konnte auch Fabienne Vögtle nach längerer Wettkampfpause überzeugen. Nach guten 16,62 Sekunden über die Hürden, 1,40 Meter im Hochsprung, 6,67 Meter im Kugelstoßen trumpfte sie über 100 Meter mit einer neuen Bestmarke von 13,56 Sekunden auf. Das ergab 2141 Punkte im Vierkampf und Platz zehn in der Klassenwertung.

Alisha Pawlowski startete am Sonntag auch hervorragend in den zweiten Tag des Siebenkampfes. Nach 4,90 Meter im Weitsprung steigerte sie sich mit dem Speer auf 31,57 Meter. Da sich dabei aber doch wieder eine alte Oberschenkelverletzung bemerkbar machte, verzichtete sie auf Anraten von Franz Saile schweren Herzens auf den abschließenden Lauf über 800 Meter und damit die sicher geglaubte DM-Norm im Siebenkampf. „Die Saison ist noch lange und da sollten wir kein zu großes Risiko eingehen.“

Umso größer war im LG-Lager die Freude über einen herausragenden Mehrkampf von Moritz Eisold in der Klasse M14. Nach 1,72 Meter im Hochsprung und 10,21 Meter mit der Kugel steigerte er sich über 100 Meter auf 12,35 Sekunden. Nur im Weitsprung verschenkte er bei 5,41 Metern doch einiges. Dennoch siegte er mit guten 2157 Punkten überlegen im Vierkampf.

Zu den weiteren fünf Disziplinen zum Neunkampf startete Eisold am zweiten Tag furios mit einem neuen Kreisrekord über 80 Meter Hürden. Mit 12,19 Sekunden verbesserte er die alte Marke aus dem Jahr 1991 deutlich. Trotz technischer Probleme mit dem Diskus gelang ihm ein ordentlicher Wurf über 28,32 und eine Steigerung auf 2,30 Meter im Stabhochsprung. Überragend war seine Leistung im Speerwurf, wo er sich um fast zehn Meter auf 40,89 Meter verbesserte. Und auch über 1000 Meter stellte er mit guten 3.18,46 Minuten eine neue Bestmarke auf.

DM-Norm erfüllt

Das ergab einen neuen Kreisrekord von 4660 Punkten und die Erfüllung der DM-Norm. Mit dieser Leistung hätte das LG-Talent im vergangenen Jahr bei der Jugend-DM sogar den sechsten Platz erreicht.

Nicht weniger überzeugend präsentierte sich in Weingarten ein erfolgreiches LG-Trio der Klasse W14. Flora Ames, Hannah Schneider und Annika Vogt waren im Vierkampf mit 5368 Punkten die beste Mannschaft unter den sieben in die Wertung gekommenen Vereinen. Und auch im Siebenkampf gewannen sie mit 9516 Punkten und verfehlten dabei den Kreisrekord nur um elf Punkte. Alle drei erfüllten aber auch jeweils für sich die Norm für die Landesmeisterschaft. Sie platzierten sich alle im Vorderfeld. In der Reihenfolge Flora Ames (3262 Punkte), Hannah Schneider (3214 Punkte) und Annika Vogt (3040 Punkte) erkämpften sie die Plätze drei, fünf und sechs im Siebenkampf.

Die Leistungen der fast ebenbürtigen Athletinnen im Einzelnen im Hoch- und Weitsprung, 100 Meter, Kugel, Hürden, Speer und 800 Meter: Flora Ames: 1,36 Meter, 4,58 Meter, 13,61 Sekunden, 8,19 Meter, 13,97 Sekunden, 27,82 Meter und 2.36,11 Minuten. Hannah Schneider: 1,40 Meter, 4,72 Meter, 13,96 Meter, 7,96 Meter, 13,18 Sekunden, 22,28 Meter und 2.44,14 Minuten. Annika Vogt: 1,36 Meter, 4,24 Meter, 14,36 Sekunden, 7,73 Meter, 14,66 Sekunden, 24,51 Meter und 2.43,82 Minuten