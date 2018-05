Moritz Eisold macht Medaillensatz komplett

Moritz Eisold von der LG Tuttlingen-Fridingen hat beim zweiten Teil der württembergischen Meisterschaften der Leichtathleten der Klasse U 16 seinen Medaillensatz komplettiert. Nachdem er zuvor schon eine Goldmedaille geholt hatte, sicherte er sich nun in Ulm auch Silber im Hochsprung und Bronze im Weitsprung. Auch seine Vereinskollegin Hannah Schneider gefiel mit persönlichen Bestleistungen und Endkampfplätzen.

Moritz Eisold wurde es mit fünf Wettkampfeinsätzen in der Klasse M 14 nicht langweilig. Nachdem er in der Vorwoche im Training einige Probleme im Hochsprung hatte, stieg er in Ulm schon bei 1,50 Meter in den Wettkampf ein. Dann aber kam er in Schwung und nahm die sieben Höhen bis zur neuen Bestleistung von 1,68 Meter alle im ersten Versuch. Dann steigerte er sich über 1,71 sogar noch auf die neue Bestmarke von 1,74 Meter und musste sich nur von Leon Groh (LAV Tübingen) geschlagen geben, der mit 1,77 Meter siegte. Der Drittplatzierte lag mit 1,65 Meter schon klar zurück.

Trotz dieses Marathons von 15 Sprüngen überzeugte der 13-Jährige auch in den anderen Disziplinen. Mit der Kugel wurde er Vierter mit einer Steigerung auf 10,63 Meter. Über 60 Meter qualifizierte er sich in 7,85 Sekunden für den Endlauf. Dabei erreichte er in 7,93 Sekunden unter den 25 Startern den fünften Platz. Eine weitere Medaille gab es aber noch im Weitsprung, in dem er im letzten Versuch mit 5,44 Meter überraschend die Bronzemedaille errang. Zu Gold fehlten nur 18 Zentimeter.

Auch Hannah Schneider konnte in Ulm in der Klasse W 14 überzeugen. Im Weit- und Hochsprung holte sie jeweils den achten Platz. Dabei gelangen ihr mit 4,94 beziehungsweise 1,40 Meter neue Bestleistungen. Auch über 60 Meter Hürden steigerte sie ihren alten Hausrekord von 10,29 Sekunden deutlich. Im Vorlauf lief sie tolle 9,93 Sekunden und verpasste dabei das A-Finale nur hauchdünn. Den B-Endlauf gewann sie aber in 9,99 Sekunden und platzierte sich damit auf dem neunten Platz.

Elfter Platz für Flora Ames

Am selben Tag gingen mit Larissa Schall und Flora Ames zwei weitere LG-Athletinnen bei den baden-württembergischen Crossmeisterschaften in Essingen auf einer Strecke mit sehr anspruchsvollem Profil an den Start. In einem leistungsstarken Feld der Klasse W 14 lief Flora Ames ein couragiertes Rennen. In einer Zeit von 7.34 Minuten kam sie nach einer starken Leistung nach rund 2000 Metern auf den elften Platz. Mit ihrer Zeit hätte sie sich in der älteren Klasse W 15 als Achte sogar noch besser platzieren können.

Als später Larissa Schall in der Klasse U 18 an der Reihe war, hatte sich der zunächst noch gefrorene Boden in ein matschiges und rutschiges Geläuf verwandelt, das den 21 Läuferinnen viel Kraft abverlangte. Trotz eines Sturzes kämpfte sich Larissa Schall mit einer überzeugenden Leistung über die 4,1 Kilometer in der Zeit von 17.18 Minuten auf den guten zehnten Platz vor.

Die LG-Betreuer Franz Saile und Uwe Pawlowski konnten sich über ein erfolgreiches Wochenende ihrer Schützlinge freuen. Nun sind sie gespannt, wie sich Alisha Pawlowski sowie Anna und Larissa Schall in Sindelfingen bei den Süddeutschen Meisterschaften präsentieren werden, für die sie sich mit ihren bisherigen tollen Leistungen qualifiziert haben. (fr)