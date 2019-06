Moritz Eisold ist Süddeutscher Meister

Bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Klasse U16 in Koblenz hat Moritz Eisold von der LG Tuttlingen-Fridingen am Wochenende zugeschlagen. Im Hochsprung wurde er mit neuer Bestleistung von 1,83 Meter Meister. Außerdem holte er sich Bronze im Dreisprung und belegte Platz fünf im Weitsprung. Auch seine Vereinskolleginnen Flora Ames und Hannah Schneider zeigten im Hürdenlauf über 300 und 80 Meter starke Leistungen.

Moritz Eisold zählte im Hochsprung der Klasse M15 nicht zum engsten Favoritenkreis, gehörte aber mit einer Bestleistung von 1,80 Meter schon zu den möglichen Medaillenkandidaten. Alle vier Höhen von 1,67 Meter bis zur Einstellung seiner Bestleistung von 1,80 Meter schaffte der 15-jährige Balgheimer jeweils im ersten Versuch. Gemeinsam mit seinem befreundeten Rivalen Emanuel Molleker von der LG Baar übersprang er auch noch erstmals 1,83 Meter ebenfalls schon im ersten Durchgang. Da kein anderer Springer die nächste Höhe von 1,86 Meter schaffte, konnten sich beide gemeinsam über den ersten Platz und den geteilten Meistertitel freuen. Der als Favorit gehandelte Jonathan Titz (TSG Rohrbach), der die 1,83 Meter erst im dritten Versuch gemeistert hatte, musste sich so bei gleicher Höhe mit Rang drei begnügen.

Auch im Weitsprung zählte Moritz Eisold mit einer Bestleistung von 6,38 Meter zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter. Und mit 6,36 Meter bei einer konstanten Serie von sechs Sprüngen mit über 6,17 Meter zeigte das LG-Talent eine beeindruckende Leistung. „Er selber war jedoch mit diesem Ergebnis nicht zufrieden“, verwies sein zufriedener Trainer Franz Saile auf die gestiegenen Ansprüche seines Schützlings, der am Ende Fünfter wurde.

Der Sieg ging hier mit fast unglaublichen 7,15 Meter an den großen Favoriten Juan-Sebastian Kleta (TV Gelnhausen) vor seinem Bruder Juan-Esteban (6,62 Meter).

In seinem erst zweiten Dreisprung-Wettkampf überzeugte Eisold mit einer Steigerung auf 12,42 Meter. Damit lag er bis zum vierten Versuch sogar in Führung, ehe er von Nicola Heid (MTG Mannheim) mit 12,44 Meter knapp verdrängt wurde. Erst im letzten Versuch wurde dann auch Finn Rieber (TSG Rohrbach) seiner Favoritenrolle mit 12,73 Meter gerecht, so dass für Moritz Eisold nur zwei Zentimeter hinter dem Silberplatz mit Bronze sein zweiter Medaillenrang dieser Süddeutschen Meisterschaft feststand.

Mit Flora Ames und Hannah Schneider hatten sich auch zwei Athletinnen der Klasse W15 für diese Titelkämpfe qualifiziert. Schneider zeigte im Vorlauf über 80 Meter Hürden eine gute Leistung, als sie als Zweite ihres Laufes mit 12,36 Sekunden ganz nahe an ihre Bestleistung herankam. Im Zwischenlauf aber blieb sie an der zweiten Hürde hängen und vergab ihre Chance auf die Qualifikation für den Endlauf. Im Dreisprung konnte sie mit 9,95 Meter nicht annähernd ihr Leistungsvermögen ausschöpfen.

Siebter Platz für Flora Ames

Dafür überzeugte Flora Ames über 300 Meter Hürden mit einer couragierten Leistung. In ihrem erst zweiten Start in dieser kräfteraubenden Disziplin steigerte sie sich als Zweite ihres Laufes auf 47,35 Sekunden und belegte damit in der Addition der drei Läufe den siebten Platz. Den Lauf über 800 Meter am Tag darauf bestritt sie eher als zusätzlichen Trainingslauf. Mit 2.31,79 Minuten kam sie nicht an ihre Bestzeit heran.