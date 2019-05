Moritz Eisold führt jetzt die deutsche Bestenliste an

Beim Mehrkampfmeeting in Weingarten haben die Leichtathleten der LG Tuttlingen-Fridingen mit tollen Leistungen überzeugt. Sie trumpften mit 38 neuen Bestleistungen und sechs Kreisrekorden auf. Allen voran stand Moritz Eisold, der sich mit überragenden Leistungen im Neunkampf an die Spitze der deutschen Bestenliste seiner Altersklasse M15 gesetzt hat.

Erstmals in dieser Freiluftsaison fanden die LG-Athleten gute Witterungsbedingungen vor, die diesen Leistungsschub auch begünstigten. Und so konnten sich die LG-Betreuer Franz Saile und Uwe Pawlowski nicht nur über den tollen Auftritt von Moritz Eisold mit seinem Sieg über den letztjährigen Deutschen Meister sondern auch über die neuen Kreisrekorde in der Mannschaft U16 durch Hannah Schneider, Flora Ames und Annika Vogt sowie die guten neuen Bestleistungen von Larissa Schall (U18) und Christin Rodinger (U20) freuen.

Moritz Eisold hatte in Weingarten den Vorteil, dass er von einer vom letztjährigen Deutschen Mehrkampfmeister Luca Haug (LAV Tübingen) angeführten ganz starken Konkurrenz mehrerer Kaderathleten angetrieben wurde. Doch schon im Hochsprung zeigte der 15-jährige Balgheimer, dass er einiges vorhatte. Mit einer Steigerung auf 1,80 Meter egalisierte er den Kreisrekord seines Vereinskollegen Bernd Gerlach aus dem Jahr 1977, womit er auch die DM-Norm in dieser Disziplin erfüllte.

Nach guten 12,58 Metern mit der Kugel, stellte er auch mit 11,96 Sekunden über 100 Meter und 6,38 Metern im Weitsprung neue Bestleistungen auf. Das ergab mit 2420 Punkten eine Steigerung des Kreisrekordes im Vierkampf um über 200 Punkte.

Von Sprung zu Sprung auf 3,30 Meter gesteigert

Am Tag darauf schien es aber dann, genauso weiterzugehen. Starken 11,89 Sekunden über 80 Meter Hürden folgten gewaltige Steigerungen mit dem Diskus auf 40,81 Meter und auch mit dem Speer auf 51,33 Meter. In diese Euphorie hinein begann für Trainer Franz Saile mit dem Stabhochsprung das große Zittern: „Mit seinen neuen Stäben kam Moritz zunächst überhaupt nicht zurecht. Die Anfangshöhe von 2,50 Meter riss er zwei Mal. Im letzten Versuch konnte er einen Salto Nullo aber gerade noch abwenden. Und dann wurde er von Sprung zu Sprung besser und steigerte sich sogar als Einziger im Feld auf 3,30 Meter.“

Damit hatte er einen beruhigenden Vorsprung vor dem abschließenden Lauf über 1000 Meter. Mit 3.15,67 Minuten erzielte er damit im Neunkampf einen neuen Kreisrekord von 5302 Punkten und verwies den Favoriten Luca Haug mit 242 Punkten auf Platz zwei. Damit dürfte er so schnell nicht von der Spitze der deutschen Bestenliste der Klasse M15 zu vertreiben sein.

Trio der Altersklasse 15 erfüllt Norm für Landesmeisterschaft

Fast genauso stark sind die Leistungen seiner Vereins- und Alterskolleginnen in der Klasse W15 einzuschätzen. Hannah Schneider, Flora Ames und Annika Vogt schafften in den meisten Disziplinen des Siebenkampfes neue Bestleistungen. Mit 3523, 3425 und 285 Punkten erfüllten sie alle die Norm für die Landesmeisterschaften und platzierten sich im Feld der 21 Athletinnen auf den Plätzen vier, fünf und neun.

Wie ausgeglichen stark sie waren, zeigt ein Überblick über die Leistungen von Schneider, Ames und Vogt in den einzelnen Disziplinen: Hochsprung, 1,48, 1,40 und 1,44 Meter. 100 Meter: 13,40, 13,57 und 14,12 Sekunden. Weitsprung: 4,99, 5.07 und 4,51 Meter. Kugelstoßen: 8,63, 9,78 und 9,38 Meter. 80 Meter Hürden: 12,29, 13,15 und 14,08 Sekunden. Speerwerfen: 32,41, 22,88 und 28,05 Meter. 800 Meter: 2.43,24, 2.30,72 und 2.41,12 Minuten.

Das ergab in der Mannschaftswertung sowohl im Vier- als auch im Siebenkampf jeweils klare neue Kreisrekorde. Mit 5839 Punkten im Vierkampf und 10243 Punkten im Siebenkampf lagen sie nur knapp geschlagen jeweils auf dem guten dritten Platz.

Auch Christin Rodinger und Larissa Schall überzeugten mit tollen Leistungen. Christin Rodinger lieferte in der Klasse U20 ihren bisher sicher besten Wettkampf im LG-Trikot ab. Mit einer Bestleistung von 4191 Punkten im Siebenkampf holte sie sich in Weingarten sogar den zweiten Platz und gefiel dabei vor allem mit neuen Bestleistungen im Weitsprung mit 5,29 Meter, über 100 Meter Hürden in 16,40 Sekunden und 200 Meter in 28,02 Sekunden.

Ähnlich gut waren die Ergebnisse von Larissa Schall in der Klasse U18. In einem ausgeglichenen Siebenkampf ohne Schwächen kam sie mit fünf neuen Bestleistungen und insgesamt 3938 Punkten auf den guten siebten Platz im Feld der 28 Athletinnen.

Für Trainer Franz Saile waren diese überragenden Leistungen seiner Schützlinge eine kleine Entschädigung für die Hiobsbotschaft, dass mit Anna Schall eine seiner besten Athletinnen mit einer Knochenverletzung wohl für einige Zeit auf Wettkämpfe wird verzichten müssen.