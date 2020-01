Moritz Eisold bei Mehrkampf-DM

Am kommenden Wochenende hat Moritz Eisold von der LG Tuttlingen-Fridingen eine weitere große Bewährungsprobe in diesem Jahr zu bestehen. Als einer von 15 Teilnehmern hat er sich für die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft im Mehrkampf der Klasse U 18 qualifiziert.

Da der 15-jährige Balgheimer in diesem Jahr als einer der Jüngsten zum ersten Mal in dieser höheren Klasse antritt, wäre für ihn ein Platz unter den ersten acht Startern schon ein schöner Erfolg. Betreut wird er in der Leichtathletikhalle von Leverkusen von LG-Trainer Franz Saile.

Am Samstag, 1. Februar, stehen für Eisold im Hallen-Siebenkampf die 60 Meter, der Weitsprung, das Kugelstoßen und der Stabhochsprung an. Am Sonntag folgen der Lauf über 60 Meter Hürden, der Hochsprung und der abschließende 1000-Meter-Lauf.