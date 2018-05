Moritz Eisold überzeugt mit zwei Bestleistungen

Die Leichtathleten des Kreises Tuttlingen haben bei den Kreismeisterschaften im Tuttlinger Donaustadion gute Leistungen gezeigt. Einige Sportler glänzten mit Mehrfachsiegen.

Abgesehen vom zeitweise böigen Wind fanden die Athleten beste Bedingungen vor. Einzig der Termin der Veranstaltung an einem langen Brückentag-Wochenende erwies sich als nicht optimal, denn die Starterfelder bei den Aktiven und Jugendlichen waren eher dünn besetzt. Einige Gaststarter vom SSV Ulm und von der LG Sigmaringen füllten das Teilnehmerfeld vereinzelt auf.

Bei den Männern errang Benjamin Welte von der TG Trossingen vier Kreismeistertitel. Hier ist insbesondere seine Siegesweite von 47,20 Metern im Speerwurf hervorzuheben. Bei der männlichen Jugend U 20 gewann Jeremias Hohner von der TG Trossingen den Hochsprung mit guten 1,67 Metern. Er sicherte sich zudem drei weitere Einzeltitel im 100-Meter-Lauf, Weitsprung und im Kugelstoßen und wurde zusammen mit seinen Teamkameraden auch Kreismeister in der 4 x 100 Meter-Staffel.

Die besten Ergebnisse des Tages lieferte Moritz Eisold von der LG Tuttlingen-Fridingen. Er holte sich in der Klasse M 14 alle fünf Kreismeistertitel und konnte auch ohne unmittelbare Konkurrenz sein Leistungsvermögen unter Beweis stellen. Mit 12,30 Sekunden im 100-Meter-Lauf und 5,61 Metern im Weitsprung erzielte er persönliche Bestleistungen. Bei allen seinen Siegen übertraf er die Norm für die Württembergischen Schülermeisterschaften.

In den Klassen M 13 bis M 10 machten die Spaichinger und Trossinger Athleten die ersten Plätze unter sich aus. Tom Conzelmann (TV Spaichingen) wurde Dreifach-Sieger bei der Jugend M 13. Sein Teamkollege Felix Fetzer gewann in der Klasse M 12 mit guten 40,00 Metern den Ballwurf und holte den Titel im 75-Meter-Lauf in 11,38 Sekunden. Michael Hollmann (TG Trossingen) sicherte sich in dieser Klasse die verbleibenden Meistertitel im Hochsprung, Weitsprung und Kugelstoßen.

Fünf Titel für Jonas Schneider

In der Klasse M 11 nutzte Jonas Schneider ( LG Tuttlingen-Fridingen) seinen Heimvorteil und räumte alle fünf Titel ab. In der jüngsten Altersklasse M 10 überzeugte das Trossinger Talent Etienne Duclaux mit vier Siegen. Dabei knackte er im Weitsprung die Vier-Meter-Marke und warf den 80-Gramm-Ball beeindruckende 44,00 Meter weit.

In der weiblichen Jugend U 18 gewann Ann-Britt Siglinger den 100- Meter-Lauf mit guten 13,20 Sekunden. Sie sicherte sich zudem die Kreismeistertitel im 200-Meter-Lauf und im Weitsprung. Im Kugelstoßen holte sich Michelle Springer vom TV Spaichingen den Sieg mit 8,52 Metern. In der Klasse W 15 war lediglich eine Spaichinger Athletin gemeldet und gewann damit konkurrenzlos. Eine weitere Teilnehmerin vom SSV Ulm startete außer Wertung.

In der Klasse W 14 teilten sich Annika Vogt und Hannah Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) die Titel. Vogt und Schneider erfüllten im Speerwurf mit 26,17 Metern bzw. 25,63 Metern die Norm für die WLV-Schülermeisterschaften. Hannah Schneider gelang das zudem im Weitsprung mit 4,81 Metern. Isabelle Ackermann (TV Spaichingen) sicherte sich in der Klasse W 13 den Titel im 75-Meter-Lauf mit einer Siegerzeit von 10,56 Sekunden. Mit weiteren ersten Plätzen im Weit- und Hochsprung machte sie das Triple komplett.

Die Möhringerin Emma Schulz holte in der Klasse W 12 als weitere Mehrfach-Siegerin vier Einzel-Kreismeistertitel. Im Hochsprung sprang sie bis zur Siegeshöhe von 1,28 Metern nahezu fehlerfrei. In einem engen Weitsprung-Finale gewann sie knapp mit 4,04 Metern. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen holte sie zudem den Titel in der 4 x 75 Meter-Staffel.

Starke Nora Zepf

Bei den Mädchen W 11 ließ Nora Zepf vom TV Spaichingen einmal mehr ihr Talent aufblitzen. Den 50-Meter-Lauf gewann sie hauchdünn mit nur einer Hundertstelsekunde Vorsprung in guten 7,84 Sekunden. Im Weitsprung holte sie sich den Titel mit starken 4,17 Metern und komplettierte ihre Siegesserie mit zwei weiteren ersten Plätzen im Ballwurf und im abschließenden 800-Meter-Lauf. Der Sieg der Spaichinger U 12-Mädchen in der 4 x 50 Meter-Staffel bescherte ihr Titel Nummer fünf.

Die Kreismeisterschaft in Zahlen

Männer

200 m: 1. Michael Heider (TG Trossingen) 26,07 Sekunden. - 800 m: 1. Michael Heider (TG Trossingen) 2:32,99 Minuten. - Hochsprung: 1. Benjamin Welte (TG Trossingen) 1,64 m, 2. Michael Heider (TG Trossingen) 1,61. - Weitsprung: 1. Benjamin Welte (TG Trossingen) 5,30 m, 2. Michael Heider (TG Trossingen) 5,10. - Kugelstoßen: 1. Benjamin Welte (TG Trossingen) 9,59 m. - Speerwurf: 1. Benjamin Welte (TG Trossingen) 47,20 m, 2. Michael Heider (TG Trossingen) 31,37.

Männliche Jugend U 20

100 m: 1. Jeremias Hohner (TG Trossingen) 12,30 Sekunden, 2. Elijas Schüz (TG Trossingen) 12,33, 3. Markus Neudert (TV Spaichingen) 14,05. - 200 m: 1. Markus Neudert (TV Spaichingen) 28,63. - 800 m: 1. Elijas Schüz (TG Trossingen) 2.21,59 Minuten. - 4 x 100 m-Staffel: 1. TG Trossingen I 48,33 Sekunden. - Hochsprung: 1. Jeremias Hohner (TG Trossingen) 1,67, 2. Benedict Lang (TG Trossingen) 1,55. - Weitsprung: 1. Jeremias Hohner 5,53, 2. Elijas Schüz 5,40, 3. Benedict Lang (alle TG Trossingen) 4,80. - Kugelstoßen: 1. Jeremias Hohner (TG Trossingen) 9,51, 2. Benedict Lang 9,26, 3. Malte Hübel (beide TG Trossingen) 9,03. - Speerwurf: 1. Benedict Lang (TG Trossingen) 36,31, 2. Elijas Schüz 33,57, 3. Jeremias Hohner (alle TG Trossingen) 29,52.

Männliche Jugend U 18

100 m: 1. Muhammed Karasu (TV Spaichingen) 12,76 Sekunden.

Jugend M 14

100 m: 1. Moritz Eisold (LG Tuttlingen-Fridingen) 12,30 Sekunden. -Hochsprung: 1. Moritz Eisold (LG Tuttlingen-Fridingen) 1,64. -Weitsprung: 1. Moritz Eisold (LG Tuttlingen-Fridingen) 5,61. -Kugelstoßen: 1. Moritz Eisold (LG Tuttlingen-Fridingen) 10,40. -Speerwurf: 1. Moritz Eisold (LG Tuttlingen-Fridingen) 36,34.

Jugend M 13

75 m: 1. Tom Conzelmann (TV Spaichingen) 11,69. -Weitsprung: 1. Tom Conzelmann (TV Spaichingen) 3,65. - Kugelstoßen: 1. Tom Conzelmann (TV Spaichingen) 5,44.

Jugend M 12

75 m: 1. Felix Fetzer (TV Spaichingen) 11,38, 2. Michael Hollmann (TG Trossingen) 11,73, 3. Lukas Nagel (TV Möhringen) 12,73. - Hochsprung: 1. Michael Hollmann (TG Trossingen) 1,13, 2. Lukas Nagel (TV Möhringen) 1,05. - Weitsprung: 1. Michael Hollmann (TG Trossingen) 4,27, 2. Felix Fetzer (TV Spaichingen) 4,21, 3. Lukas Nagel (TV Möhringen) 3,58. - Kugelstoßen: 1. Michael Hollmann (TG Trossingen) 6,45. - Ballwurf 200 g: 1. Felix Fetzer (TV Spaichingen) 40,00, 2. Michael Hollmann (TG Trossingen) 34,50, 3. Lukas Nagel (TV Möhringen) 25,50.

Kinder M 11

50 m: 1. Jonas Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) 8,63, 2. Leo Rehhorn (TV Spaichingen) 8,90. - 800 m: 1. Jonas Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) 3.04,45, 2. Leo Rehhorn (TV Spaichingen) 3.11,83. - Hochsprung: 1. Jonas Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) 1,10. - Weitsprung: 1. Jonas Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) 3,91, 2. Leo Rehhorn (TV Spaichingen) 3,18. - Schlagball 80 g: 1. Jonas Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) 44,50, 2. Leo Rehhorn (TV Spaichingen) 27,00.

Kinder M 10

50 m: 1. Etienne Duclaux (TG Trossingen) 8,17 Sekunden, 2. Apinash Subakaran 8,70, 3. Thuvijan Maheswaran (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 8,77. - 800 m: 1. Etienne Duclaux (TG Trossingen) 3.10,16 Minuten, 2. Apinash Subakaran 3.33,31 , 3. Thuvijan Maheswaran (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 3.34,25. - Hochsprung: 1. Apinash Subakaran (LG Tuttlingen-Fridingen) 1,05. - Weitsprung: 1. Etienne Duclaux (TG Trossingen) 4,06, 2. Thuvijan Maheswaran 3,46, 3. Apinash Subakaran (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 2,89. - Schlagball 80 g: 1. Etienne Duclaux (TG Trossingen) 44,00 m, 2. Thuvijan Maheswaran 24,00, 3. Apinash Subakaran (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 24,00.

Weibliche Jugend U 18

100 m: 1. Ann-Britt Siglinger (LG Tuttlingen-Fridingen) 13,20 Sekunden, 2. Michelle Springer 14,26, 3. Natalie Lindegrün (beide TV Spaichingen) 15,29. - 200 m: 1. Ann-Britt Siglinger (LG Tuttlingen-Fridingen) 27,62 Sekunden. - Weitsprung: 1. Ann-Britt Siglinger (LG Tuttlingen-Fridingen) 4,76, 2. Michelle Springer 4,59, 3. Natalie Lindegrün (beide TV Spaichingen) 4,15. - Kugelstoßen: 1. Michelle Springer 8,52, 2. Natalie Lindegrün (beide TV Spaichingen) 7,09.

Jugend W 15

100 m: 1. Ann-Kathrin Scheffold (TV Spaichingen) 15,18 Sekunden. - Weitsprung: 1. Ann-Kathrin Scheffold (Spaichingen) 3,96.

Jugend W 14

100 m: 1. Hannah Schneider 14,22 Sekunden, 2. Annika Vogt (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 14,57. - 800 m: 1. Annika Vogt (LG Tuttlingen-Fridingen) 2.49,50 Minuten. - Hochsprung: 1. Annika Vogt 1,39, 2. Hannah Schneider (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 1,36. - Weitsprung: 1. Hannah Schneider 4,81, 2. Annika Vogt (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 4,35. - Kugelstoßen: 1. Annika Vogt (LG Tuttlingen-Fridingen) 8,00, 2. Hannah Schneider (LG Tuttlingen-Fridingen) 7,99. - Speerwurf: 1. Annika Vogt 26,17, 2. Hannah Schneider (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 25,63. - 4 x 75 m-Staffel: 1. TV Möhringen I 46,43 Sekunden, 2. LG Tuttlingen-Fridingen II 48,59, 3. LG Tuttlingen-Fridingen I 49,73, 4. TG Trossingen I 51,17.

Jugend W 13

75 m: 1. Isabelle Ackermann 10,56 Sekunden, 2. Marie Ringeis (beide TV Spaichingen) 12,39, 3. Emily Rutz 12,66, 4. Apisha Subakaran 12,87, 5. Chiara Müller (alle LG Tuttlingen-Fridingen) 12,97. - 800 m: 1. Mia Hübel (TG Trossingen) 3.10,00 Minuten, 2. Apisha Subakaran 3.36,33, 3. Chiara Müller (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 3.41,29. - Hochsprung: 1. Isabelle Ackermann 1,37, 2. Marie Ringeis (beide TV Spaichingen) 1,25, 3. Chiara Müller (LG Tuttlingen-Fridingen) 1,00. - Weitsprung: 1. Isabelle Ackermann 4,26, 2. Marie Ringeis (beide TV Spaichingen) 3,67, 3. Emily Rutz 3,55 (LG Tuttlingen-Fridingen) 3,08. - Kugelstoßen: 1. Emily Rutz (LG Tuttlingen-Fridingen) 6,59. - Ballwurf 200 g: 1. Marie Ringeis (TV Spaichingen) 34,00, 2. Mia Hübel (TG Trossingen) 24,00.

Jugend W 12

75 m: 1. Emma Schulz (TV Möhringen) 11,51 Sekunden, 2. Ina Schiele 11,61, 3. Gam Yooyen (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 11,94, 4. Melodie Duclaux (TG Trossingen) 11,98. - 800 m: 1. Melodie Duclaux (TG Trossingen) 3.04,47 Minuten, 2. Emelie Kohler 3.16,37, 3. Svenja Butsch (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 3.29,16, 4. Eva Möst 3.39,46 ( TG Trossingen) 3.46,23. - Hochsprung: 1. Emma Schulz (TV Möhringen) 1,28, 2. Gam Yooyen 1,19, 3. Ina Schiele (beide LG Tuttlingen-Fridingen) 1,10. -Weitsprung: 1. Emma Schulz (TV Möhringen) 4,04, 2. Ina Schiele (LG Tuttlingen-Fridingen) 4,01, 3. Melodie Duclaux (TG Trossingen) 3,94, 4. Gam Yooyen (LG Tuttlingen-Fridingen) 3,76. - Kugelstoßen: 1. Emma Schulz (TV Möhringen) 5,80, 2. Ina Schiele (LG Tuttlingen-Fridingen) 5,61. - Ballwurf 200 g: 1. Ina Schiele 32,50, 2. Gam Yooyen (LG Tuttlingen-Fridingen) 22,00, 3. Eva Möst (TG Trossingen) 19,00, 4. Emelie Kohler (LG Tuttlingen-Fridingen) 15,00. - 4 x 50 m-Staffel: 1. TV Spaichingen I 34,66 Sekunden.

Kinder W 11

50 m: 1. Nora Zepf (TV Spaichingen) 7,84 Sekunden, 2. Emily Müller (TV Möhringen) 7,85, 3. Annika Ragg (TV Spaichingen) 8,42, 4. Johanna Kappeler (LG Tuttlingen-Fridingen) 8,49. - 800 m: 1. Nora Zepf (TV Spaichingen) 3.05,77 Minuten, 2. Ella Rehhorn (TV Spaichingen) 3.16,17. - Hochsprung: 1. Annika Ragg 1,12, 2. Nora Zepf (beide TV Spaichingen) 1,03. - Weitsprung: 1. Nora Zepf 4,17, 2. Annika Ragg (beide TV Spaichingen) 3,83, 3. Katharina Abt 3,69, 4. Emily Müller 3,46 (beide TV Möhringen) 3,45. - Schlagball 80 g: 1. Nora Zepf (TV Spaichingen) 30,00, 2. Katharina Abt (TV Möhringen) 30,00, 3. Annika Ragg (TV Spaichingen) 27,50, 4. Emily Müller (TV Möhringen) 26,00.

Kinder W 10

50 m: 1. Nadija Lalic (LG Tuttlingen-Fridingen) 10,02 Sekunden, 2. Larissa Miller (TV Spaichingen) 10,15. - Weitsprung: 1. Larissa Miller (TV Spaichingen) 2,73, 2. Theresa Seifried (TG Trossingen) 2,70, 3. Nadija Lalic (LG Tuttlingen-Fridingen) 2,33. - Schlagball 80 g: 1. Theresa Seifried (TG Trossingen) 20,00, 2. Larissa Miller (TV Spaichingen) 19,00, 3. Nadija Lalic (LG Tuttlingen-Fridingen) 11,50. (hkb)