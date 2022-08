Mordskomödie mit drei Ballettratten

„Ballettratten“ heißt die Kriminal-Komödie, die bei Bärschs kleine Bühne im Oktober aufgeführt wird. Am Sonntag war laut Mitteilung die Kennenlern- und Stellprobe, danach folgt Anfang September die erste Probenphase und im Oktober die zweite.

Ebenso wie in den anderen Produktionen seit 2020 wirkt wieder eine auswärtige Schauspielerin mit. Ursula Kannegießer kommt aus München und sei froh, endlich nach zwei Jahren Zwangspause wieder auftreten zu können. „Und dann noch eine so tolle Rolle. Gleich, als ich das Stück gelesen habe, wusste ich, die Bessie will ich spielen“, meint sie. Und sie wurde dann auch von den fünf Bewerberinnen ausgewählt. „Einigen musste ich absagen, weil sie zu jung waren“, berichtet Jutta Bärsch, die mitspielt und die Regie übernommen hat. „Wir sind ja drei in die Jahre gekommenen Revue-Tänzerinnen, so suchte ich Darstellerinnen mit dem Spielalter 65 bis 70. Der Zufall ergab, dass wir alle drei Ballett getanzt haben oder auch noch aktiv trainieren.“ Neben dem Damen-Trio wirkt als einziger Mann Dirk Matyschik mit. „Er ist etwas zu jung für die Rolle, aber mit Schminke werden wir ihn schon „alt aussehen lassen“, so die Theaterleiterin.

Petra Büttner gehört seit Bestehen von Bärschs kleine Bühne zum Ensemble. In Trossingen wirkte sie in der Operette „Feuerwerk“ mit. Eigentlich sollte die Produktion schon im März rauskommen, aber durch Corona und dem Tod ihres Partners Hans-Walter Berg entschied sich Jutta Bärsch eine Pause einzulegen.

Worum geht es nun: Die ehemalige Revuetänzerin Lottie Landers (Jutta Bärsch) hat sich mit ihrer verschrobenen Hausangestellten Bessie Trimble (Ursula Kannegießer) und ihrem geliebten Vogel Bel Amie in einem beschaulichen Londoner Vorort zurückgezogen.

Doch mit der Ruhe ist es dahin, als Jane Ketchly (Petra Büttner) auftaucht. Die Ex-Kollegin, die mit Lottie bei den legendären „Gussi Girls“ tanzte, erzählt schauernd von mysteriösen Unglücken, denen bereits einige Girls zum Opfer fielen. Doch: Waren es wirklich Unfälle? Kaum ausgesprochen, stirbt die Nächste.

Neben den drei „Ballettratten“ ist mit Mr. Golighlty (Dirk Matyschik) noch ein mysteriöser Herr in die Mordskomödie verwickelt. Vorstellungen sind vom 7. bis 9. Oktober im Lindesaal in Trossingen.