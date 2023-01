Nach Doppelmord: Tuttlinger schweigt zum Prozessauftakt und kündigt Erklärung an

Über Nacht dauert eine Bahnfahrt von Tuttlingen ins schleswig-holsteinische Elmshorn rund zwölf Stunden. Das ist eine lange Zeit, um ein überhitztes Gemüt abkühlen zu lassen. Aber bei Hussein M. hat die Bahnreise anscheinend nicht genügt, um ihn zur Vernunft zu bringen. Der Tuttlinger soll in Elmshorn am 9. Juli 2022 zwei Frauen ermordet haben.

Diese Anklage wird seit Mittwoch am Landgericht Itzehoe verhandelt. Laut Staatsanwältin Maxi Wantzen steht hinter dem Verbrechen eine gescheiterte Liebesbeziehung: Hussein M. hatte sich von der Elmshornerin ausgenutzt und beleidigt gefühlt.

Mörder liegt auf der Lauer

Vom Bahnhof ging er in wenigen Minuten zum Wohnhaus der Frau. Hussein M. klingelte bei einem Nachbarn seiner Bekannten und kam so in den Flur des Mietshauses. Anschließend legte er sich laut der Anklage rund zwei Stunden lang mit seinem Messer auf die Lauer. Er wartete darauf, dass die Frau ihre Wohnungstür öffnen würde. Mittags war es dann so weit. Als sie die Tür aufmachte, schlug Hussein M. zu. Er drängte die Frau in die Wohnung. Sie floh ins Wohnzimmer, dabei traf sie ein erster Stich in den Rücken.

Zwei Frauen mit 38 Messerstichen getötet

Im Wohnzimmer fügte Hussein M. ihr mit seiner neun Zentimeter langen Klinge zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zu, achtzehn waren es laut Anklage insgesamt. Viele trafen die Brust und die Bauchhöhle der Frau. Sie verblutete noch am Tatort.

Dann kam eine Freundin der Frau, die in der gleichen Wohnung lebte, dazu. Sie hatte keine Chance zu fliehen, der Weg nach draußen führte durch das Wohnzimmer, in dem der Mann mit dem Messer war. Nachdem er seine Bekannte getötet hatte, ging er auf die zweite Frau los. Ihr fügte er mit seinem Messer 20 Wunden zu, auch sie starb noch am Tatort.

Die Verteidigerin von Hussein M., Katja Münzel, kündigte bei der Prozesseröffnung an, dass ihr Mandant sich am kommenden Verhandlungstag zu dem Tatvorwurf äußern werde. Das Verfahren soll am 23. Januar fortgesetzt werden.