In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter versucht, in der Goethestraße in Tuttlingen ein Kleinkraftrad zu stehlen. Gegen 23.45 Uhr sah ein Zeuge, wie ein Angehöriger einer Dreiergruppe das unter einem Vordach stehende Moped wegschob. Er sprach den Dieb an, worauf der Unbekannte das Zweirad fallen ließ. Es stürzte gegen einen Baum und wurde dabei beschädigt. Der Täter und seine Begleiter verschwanden in der Dunkelheit. Sie waren männlich, 16 bis 18 Jahre alt, schlank, um die 180 Zentimeter groß, trugen Basecaps und Sportjacken mit Strichen. (pm)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 / 941 0 entgegen. Einklappen Ausklappen