Möhringer Zunft bekommt Zuschuss für Narrentreffen

Die Stadt unterstützt die Narrenzunft Möhringen mit einem Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro. Das hat der Ortschaftsrat einstimmig beschlossen. Der Betrag ist zweckgebunden und kommt dem großen Narrentreffen zugute, das die Städtle-Narren im Januar 2023 ausrichten.

Die Zunft richtet am Wochenende 21. bis 23. Januar das große Landschaftstreffen der Region Baar in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aus. Erwartet werden dann etwa 28 der 68 VSAN-Mitgliedszünfte samt Musikkapellen, insgesamt wohl rund 5000 Narren und Besuchende. Höhepunkt ist der Umzug am Sonntagnachmittag.

Mit dem städtischen Zuschuss sichern die Veranstalter vor allem die Kosten für die Technik sowie den Einsatz des Baubetriebshofs und der Feuerwehr. Das bislang letzte große Fasnets-Event in Tuttlingen, das Ringtreffen in Nendingen 2020, hat ebenfalls Kosten von etwa 10 000 Euro verursacht.