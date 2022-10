Möhringer Sanierungsgebiet: Drei Maßnahmen laufen

Die Stadtsanierung in Möhringen läuft nicht auf Hochtouren, doch sie läuft. Dieses Zwischenfazit zog Sabine Hermann, im Rathaus für Sanierungsprojekte zuständig, jetzt im Ortschaftsrat. Die „Städtle-Sanierung“ verfügt über Fördermittel des Landes in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Bislang sind bereits eine ganze Reihe von Modernisierungen – teils auch ohne Förderung – in diesem Rahmen abgewickelt worden. Drei Maßnahmen laufen aktuell.

Zu den öffentlichen Vorhaben gehören die neue Schafmarkt-Brücke und auch der Umbau der Volksbankfiliale in eine Arztpraxis. Allerdings wies Wirtschaftsförderin Karin Kohler in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Arbeiten wohl etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen: Neuer geplanter Bezugstermin ist jetzt der 1. März 2023.

Das Sanierungsprojekt hat einen zeitlichen Umfang bis 2027. Aufgrund der zögerlichen Beteiligung potenzieller Bauherren schließt die Stadt aber nicht aus, einen Verlängerungsantrag zu stellen. Auch in einem Sanierungsgebiet wirken sich die extrem steigenden Preise im Handwerk und im Baugewerbe aus. Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sind bislang erst teilweise abgerufen worden.