Möhringer Narren planen Narrentreffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 11. November, fand im Gasthaus Löwen die Generalversammlung der Narrenzunft Möhringen statt. Gleich zu Beginn enthüllte Zunftmeister Simon Krug die mit Spannung erwartete Frage, wer denn nun neuer Fähnrich der Narrenzunft werden würde: Harald Wullich und Dominik Betsch werden von nun an in gegenseitiger Absprache die Zunft als Fähnrich begleiten.

Der Zunftmeister gab einen Überblick über den Sachstand und den geplanten Ablauf des Narrentreffens am 21./22. Januar 2023 in Möhringen. Insgesamt sei die Zunft auf dieses Großereignis sehr gut vorbereitet. Die Narrenzunft erwartet mit 30 geladenen Zünften am Samstag 2500 Hästräger und am Sonntag insgesamt 4000 Mitwirkende. Man rechnet mit rund 7500 Besuchern am Umzug, der am 22. Januar ab 13 Uhr durch die Möhringer Straßen zieht.

Neben den fünf Gastwirtschaften und der Angerhalle sorgen rund 25 Besenwirtschaften, Zelte und Buden im Narrendorf für die Bewirtung der Gäste aus Nah und Fern. Parallel laufen die Planungen für die eigentliche Fasnet 2023 wie gewohnt weiter. So besucht die Narrenzunft beispielsweise die Narrentreffen in Sigmaringen und Geisingen. Die Fasnet im Städtle läuft dann wieder im traditionellen Rahmen ab: beginnend mit dem Zunftball am 11. Februar 2023 folgt der Schmotzige mit Schemengericht und Narrenbaumstellen, Umzug am Fasnetsunntig, Scherbelgruppenlaufen am Sunntig und Mentig sowie einem Kinderzunftball am Fasnetmentig-Mittag in der Angerhalle. Das traditionelle Hanselerennen findet wie gewohnt am Fasnetzischtig statt.

Bei den von Ortsvorsteher Günther Dreher geleiteten Wahlen wurden die Zunfträte Manfred Altmeyer, Marcel Bisser, Marc Gönner, Simon Krug und Robin Schray einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zum Abschluss der Versammlung verwies Zunftmeister Krug auf das Fasnachtsjournal der VSAN (Narrenbote), in dem in diesem Jahr eine ausführliche Reportage über die Möhringer Fasnet zu finden ist.