Möhringen hat neue Ortsschilder

Möhringens Status als Luftkurort ist jetzt auch im Straßenbild sichtbar: Dieser Tage wurden die neuen Ortsschilder mit dem Zusatz „Staatlich anerkannter Luftkurort“ aufgestellt, wie die Stadt mitteilt.

Den Titel des Luftkurorts trägt Möhringen schon lange, jetzt sei die amtliche Einstufung für jedermann gleich sichtbar. „Staatlich anerkannter Luftkurort“ steht jetzt auf den Ortseingangstafeln. Möglich macht dies eine Änderung der Gemeindeordnung, die die Regeln für Zusatzbezeichnungen auf den offiziellen Ortsschildern vereinfacht.

Nachdem Ortsvorsteher Günter Dreher schon Ende September die entsprechende Urkunde in Stuttgart entgegen genommen hatte, wurden jetzt auch vor Ort die neuen Schilder angebracht. „Unser badischer Stadtteil hatte schon immer einen ganz besonderen Charakter“, so Oberbürgermeister Michael Beck, „das wird jetzt noch deutlicher heraus gestrichen.“ Und Ortsvorsteher Dreher freut sich, dass die Besucher Möhringens gleich am Ortsbeginn etwas über die Besonderheiten des Städtles erfahren. Foto: Stadt Tuttlingen