Mögliche C&A Nachmieter zeigen sich verhalten

Die Tage der Modekette C&A in Tuttlingen sind gezählt. Zum 31. August diesen Jahres schließt das Geschäft am Seltenbach. Das macht sich bereits bemerkbar, denn die Räumlichkeiten der Modekette leeren sich immer mehr. Bislang scheint noch kein Nachmieter gefunden. „Die Stadtwerke Tuttlingen GmbH steht nach wie vor in Kontakt mit verschiedenen Mietinteressenten. Verständlicherweise sind diese jedoch aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Einzelhandel sehr zurückhaltend“, sagt ein Sprecher der Tuttlinger Stadtwerke auf Nachfrage unserer Zeitung. Falls bis Ende August noch kein Nachfolger gefunden ist, wird die Fläche zunächst leer stehen.