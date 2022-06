Modellflieger ehren langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Modellflugverein Tuttlingen-Nendingen konnte am Pfingstwochenende Ehrungen nachholen, die wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht gemacht werden konnten. Die Jubilare und Mitglieder wurden in das große, vereinseigene Zelt zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Das Zelt wurde aufgebaut, weil der Verein seit über 30 Jahren an Pfingsten Besuch von dem befreundeten Verein aus Frauenfeld (CH) erhält.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorstand Tobias Moser wurden zunächst die Ehrungen, die 2020 anstanden, durchgeführt. Zu jedem Jubilar fand Tobias Moser persönliche Worte. Folgende Mitglieder wurden geehrt: Heinrich Geisheimer (10 Jahre), Martin Burghardt, Thilo Hagen, Oliver Hipp, Joachim Renkes (alle 25), Tomas Regge (40), Fritz Henke, Hans-Jürgen Moser, Hans Reichle, Sigmar Storz (alle 50). Im Jahr 2021 hatten folgende Mitglieder ein Jubiläum: Gert Braun, Norman Hamma, Berthold Nasahl (alle 10 Jahre), Peter Wycisk (25), Emil Greiner, Marko Lewandowski, Udo Nothdurft, Bernd Zahn (alle 40), Fred Hagen (50). Alle Jubilare erhielten eine Urkunde, eine Anstecknadel und, sofern anwesend, ein kleines Präsent.

Einen Rückblick in Bildern auf das Geschehen der beiden vergangenen Jahre zeigte zweiter Vorstand Johannes Rupp. Ein kleiner Snack und die Siegerehrung des Vereinswettbewerbes 2021 rundeten den Abend ab. Sieger waren Martin Wycisk und Tobias Moser mit der gleichen Punktzahl, gefolgt auf dem dritten Rang von Johannes Rupp. Der von den Anwesenden als gelungen bezeichnete Abend klang anschließend gemütlich aus.

Am Samstag kamen dann die Besucher aus der Schweiz und genossen den Tag bei herrlichem Flugwetter. Der Sonntag hingegen war leider regnerisch, so dass wenig geflogen werden konnte. Dennoch wurden die Kollegen mit einem guten Speiseangebot sowie Kaffee und Kuchen verwöhnt. Gestärkt und voll des Lobes traten sie am späten Nachmittag die Heimreise an.