Modellbahntage der Modellbahnfreunde EFT-Tuttlingen

Bei der Ausstellung am 19. und 20. November in Tuttlingen, nach drei Jahren Zwangspause dank Corona, konnten die Eisenbahnfreunde Tuttlingen, unter Leitung von Robert Dolata, viel Lob ernten. Das Interesse vieler Besucher, auch von weit her angereist, richtete sich im Besonderen auf den funktionstüchtigen Ablaufberg. Viele, auch Mitglieder von anderen Modellbahn-Vereinen, zeigten sich an der Funktionsweise interessiert. Einige male musste Gerhard Kühnemundt, als Leiter der Entwicklung, die entsprechenden Angaben beziehungsweise Voraussetzungen erläutern. Im Besonderen lobten viele Besucher auch die hervorragende Ausgestaltung der Module. Über die Größe der Anlage zeigte sich so mancher überrascht. Vielfach wurde nachgefragt, ob dies die gesamte Anlage ist, und ob diese dem Verein gehört. Dies konnte dahingehend erläutert werden, dass einige Module auch von Vereinsmitgliedern sind. Bei dieser Ausstellung fehlte allerdings die gesamte eingleisige Strecke was teilweise, von Kennern der Anlage, bedauert wurde

Als ein weiterer Anziehungspunkt kristallisierte sich die Sandverladung am Bahnhof „Fladungen“ heraus. Viele, vor allem Jugendliche, aber auch Erwachsene fanden dies besonders interessant. Einige der jungen Besucher durften sich auch als Lokführer betätigten, dieses Angebot wurde mit Begeisterung angenommen. Was ebenfalls lobende Erwähnung fand war, dass die Züge mit Voranmeldung von Bahnhof zu Bahnhof gefahren wurden, ähnlich wie im Großbetrieb.

Von der Spur 0 Anlage zeigte sich so manch Besucher angezogen, wurden sie doch an ihre Jugendzeit erinnert. Der Eine oder Andere erwähnte, in früheren Jahren eine Modellbahn in dieser Spurweite besessen zu haben. Allerdings war dies damals noch nicht so detailliert ausgeführt wie sie Heute angeboten wird, das kolorierte Blech dominierte. Aber man war zu jener Zeit trotz allem begeistert, und stolz, eine Modellbahn sein eigen nennen zu können.

Zur weiteren Ausgestaltung der Module haben die Eisenbahnfreunde Tuttlingen nun wieder ein Jahr Zeit. Bei kommenden Ausstellungen kann dann das Ergebnis in Augenschein genommen werden.

Die Bewirtung wurde immer wieder lobend erwähnt. Es wurde hervorgehoben, dass es in dieser Güte nicht immer der Fall ist. Der Mannschaft um Ingolf Renner und Gero Kühnemundt gebührt ein dickes Lob für Ihre Arbeit. Der Verein wünscht allen Freunden und Gönnern ein erfolgreiches „2023“.