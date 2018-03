Mobilität ist wichtiges Thema für Senioren

Voll besetzt ist der Wilhelm-Buggle-Saal am Mittwochnachmittag bei der Jahreshauptversammlung des Ortsseniorenrats Tuttlingen gewesen. „Sie sind uns alle sehr wertvoll“, meinte Oberbürgermeister Michael Beck und fügte lächelnd hinzu: „Deshalb bin ich da“.

Vorsitzende Waltraud Lange gab bei der Begrüßung ihrer Freude über den guten Besuch zum Ausdruck. Ob Beck – er hatte sicher schon einige Themen, die bei den Senioren zur Sprache kommen könnten, vermutet – nahm zu den Themen Schneeräumen, Sauberkeit in der Stadt, Mobilität und Fahrdienste, Gesundheitswesen und Pflege Stellung.

„Wir bemühen uns sehr“, meinte Beck zum Thema Schneeräumen. Zur Sauberkeit meinte er, es brauche auch eine gewisse Zivilcourage, es sei nicht alles zu regeln. Man habe den Reinigungsdienst vervielfacht. In Bezug auf die Fußgängerzone betonte er, sie sei insgesamt schön geworden, biete mehr Licht und d Barrierefreiheit: „Wir sollten uns an den Dingen freuen, die wir haben“.

OB Beck: „Die Pflege treibt uns um“

Weitere Themen zur Mobilität waren zum Beispiel der Senioreneinkaufsbus und der Hinweis, es gebe ja viele soziale Träger, die dazu Hilfe anbieten. Zum Schluss seiner Ausführungen, bei denen er sich bei allen bedankte, bei den Anwesenden, den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern, versicherte der OB: „Die Pflege treibt uns in Stadt und Kreis um, das Gesundheitswesen und die Grundversorgung.

In der Diskussion sprach die Vorsitzende das Thema Taxidienst für Ältere und Alleinstehende an, auch Vereinfachungen zum Beispiel bei der Bahn.

Von einem sehr aktiven Vereinsjahr berichte Waltraud Lange in ihrem Tätigkeitsbericht. So gab es viele Veranstaltungen – zum Beispiel an Fasnet und Frühstückstreffen mit einer Grundschul-Förderklasse und die Teilnahme am Sommerferienprogramm –, gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge nach Stuttgart zur Ausstellung „Die Schwaben“, nach Meersburg und zur Mainau, zur Möhringer Partnerstadt Bischofszell, auf den Heuberg, zum Europaparlament nach Straßburg sowie eine kleine Rundreise in der Region zum Thema „150 Jahre Medizintechnik“. Neue Wege im Programm hatten die Senioren mit einem Tanznachmittag in der SC 04 Lounge beschritten, der sehr gut ankam.

13 Ortsseniorenräte im Landkreis

Walter Kümmerlen, der stellvertretende Vorsitzende des Kreisseniorenrats, gab einen Überblick über die Aufgaben des Kreisseniorenrats. Er nannte die Aktivitäten zur Bildung von Ortsseniorenräten – im Moment sind die Gemeinden im Landkreis mit 13 Mitgliedern vertreten. Kümmerlen wies auf die Vorsorgebroschüre des Landkreises Tuttlingen hin, auf die Gründung von Vereinen zur Nachbarschaftshilfe und Aktivitäten zur Betreuung von älteren Bürgern zum Bau von Wohnungen. Auch gebe es Initiativen zum Bau und zur Erhaltung von Pflegeheimen sowie Hilfestellung durch Stärkung der Ausbildung von Pflegepersonal, auch für die häusliche Pflege und weitere seniorenbezogene Themen.

Den Kassenbericht gab Helga Sander. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Nächstes Jahr finden wieder reguläre Wahlen beim Ortsseniorenrat statt. Doch weil Helga Sander wegen Ortswechsel verabschiedet wurde, musste das Amt des Kassierers neu besetzt werden. Werner Feil wurde einstimmig gewählt.

Verabschiedet wurden ebenfalls die Vorstandsmitglieder Helga Krichel – sie war Übungsleiterin der Gymnastikgruppe und zieht um – und Norbert Schlenker. Ihnen wurde mit einem Geschenk für ihre Tätigkeit gedankt.

Walter Kümmerlen gab abschließend noch einen Überblick auf das Programm für 2018. Neben der Feier „30 Jahre Haus der Senioren“ in Tuttlingen stehen wieder zahlreiche Treffen, Ausflüge mit Besichtigungen an.