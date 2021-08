Mobiles Impfen ohne Anmeldung: Zwei weitere Termine

Mobiles Impfen ohne Voranmelden: Das bieten Stadt und Landkreis Tuttlingen gemeinsam mit Sozialverbänden in der kommenden Woche an. Zwei Termine stehen zur Auswahl.

„Jede weitere Impfung ist ein Erfolg im Kampf gegen die Pandemie“, so Oberbürgermeister Michael Beck. Aus diesem Grund setzt jetzt auch die Stadt Tuttlingen auf mobile Impfaktionen. Dabei wird ein Impfmobil an zwei Tagen direkt in verschiedene Wohngebiete kommen. Kurzfristig, ohne Anmeldung und direkt vor Ort kann man sich dann gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Folgende Impftermine wurden in Zusammenarbeit mit der Caritas und der Kreisdiakoniestelle organisiert:

- Dienstag, 10. August, 14 bis 17 Uhr beim Tafelladen in der Uhlandstraße

- Mittwoch, 11. August, 14 bis 17 Uhr auf dem Ebertplatz beim Caritas-Diakonie-Centrum

Für beide Termine gelten folgende Regeln:

- Geimpft werden können alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren. Minderjährige müssen eine Einverständniserklärung der Eltern vorlegen.

- Mitzubringen sind der Personalausweis und der Impfpass.

- Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von BioNTech sowie Johnson&Johnson.

- Auch reine Zweitimpfungen mit BioNTech sind möglich.

- Der Zweittermin für die BioNTech-Impfung wird vor Ort vereinbart.