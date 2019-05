Mittwochstreffen für Senioren hat sich etabliert

Die Katholische Sozialstation Tuttlingen bietet seit Januar 2017 eine Betreuungsgruppe für ältere, auch demenziell erkrankte Menschen an. Die Gruppe wird laut einer Pressemitteilung regelmäßig und gerne besucht.

Mittwochstreff für Senioren, auch mit Demenz. So nennt die ehrenamtlich tätige Einsatzleiterin Marianne Schwan die Betreuungsgruppe mit Rücksicht auf die Besucher der betreuten Nachmittage.

Den Nachmittagen hat Marianne Schwan ein dreiteiliges Raster gegeben, damit sie zum einen ungefähr gleich ablaufen und zum anderen kurzweilig für die Besucher sind. Selbstverständlich, so Schwan, komme es dabei immer auf die Struktur der Gruppe und auf die Tagesform des Einzelnen an. Teil eins des Rasters der gemeinsamen Mittwochnachmittage bildet das gemütliche Kaffeetrinken mit Unterhaltungen über Alltagsdinge. Teil zwei hat das Ziel der Erhaltung der Beweglichkeit. Es werden kleine Spaziergänge unternommen, es gibt rhythmische Sitzgymnastik oder Ballspiele im Sitzen. Der dritte Teil bezieht sich auf das Gedächtnistraining der Gäste. Dabei werden Ratespiele durchgeführt, es wird vorgelesen und in die Vergangenheit eingetaucht beispielsweise durch das Singen von alten und bekannten Liedern.

Orientierung an den Jahreszeiten

Bei allen Aktivitäten orientiert sich die Gruppe, die durch weitere ehrenamtlich engagierte Kräfte getragen und von einer gerontopsychiatrisch ausgebildeten Fachkraft begleitet wird, an den Jahreszeiten und –festen. Natürlich werden auch Geburtstage gefeiert.

Die Nachmittage bedeuten für die Besucher eine Abwechslung im häuslichen Alltag, heißt es in der Mitteilung weiter. So berichtet Schwan, dass sich manche Gäste am Ende des Nachmittags extra noch einmal für die schönen Stunden bedanken. Die Zeit der Betreuung kann von den pflegenden Angehörigen zur Entlastung und zum „Luftholen“ genutzt werden.