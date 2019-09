„Mittendrin“ statt „Club 80“: Tagesstätte des Psychosozialen Förderkreises hat einen neuen Namen

Die Tagesstätte für chronisch psychisch erkrankte Menschen des Psychosozialen Förderkreises in der Neuhauser Straße 13 hat einen neuen Namen: „Mittendrin“ statt „Club 80“. „Mittendrin trifft unsere Einrichtung in vielerlei Hinsicht: Wir sind mittendrin in der Stadt, wer zu uns kommt, ist mittendrin in einer Unterstützung gebenden Gemeinschaft, wir alle sind mittendrin in unserem Leben, aber auch mittendrin auf unserem Weg in Richtung Zukunft“, erklären die Mitarbeiterinnen der Tagesstätte Diana Schiele und Barbara Wintsche.

Der „Club 80“ war im Jahr 1980 gegründet worden als Treffpunkt für chronisch psychisch erkrankte Menschen. Ein Ort an dem sie sich einmal pro Woche treffen und sich über ihre Erkrankung und damit einhergehende alltägliche Probleme mit anderen Betroffenen sowie einer erfahrenen Begleiterin austauschen konnten und können. Aber auch, um miteinander Kaffee zu trinken, zu spielen und gesellige Zeit zu verbringen. Im Laufe der Jahre wurde das Angebot immer mehr erweitert und ausgebaut, so dass dann ab dem Jahr 2000 der offizielle Begriff „Tagesstätte Club 80“ eingeführt wurde. Durch die 80, die nichts mit dem Alter, sondern mit dem Gründungsjahr zu tun hatte, entstand in der Bevölkerung immer wieder der Eindruck, dass die Einrichtung nur etwas für Senioren sei. „Deshalb befassten sich die Verantwortlichen schon seit längerer Zeit mit einer neuen Namensgebung“, bemerkt Imke Brandes, Geschäftsführerin des Psychosozialen Förderkreises. Für die Besucher der Tagesstätte, die sich sehr mit dem bisherigen Namen identifizierten, seien Veränderungen allerdings nicht ganz einfach.

Deshalb wurden ihnen die schwierigen Seiten des alten Namens transparent gemacht, um so ihr Verständnis und ihre Bereitwilligkeit für einen neuen Namen zu fördern. Außerdem wurden alle möglichen Namensvorschläge gesammelt, von Tagesstättenbesuchern genauso wie von Kollegen. Die Wahl fiel letztendlich auf Tagesstätte „Mittendrin“ und wurde vom Vorstand des PSF so beschlossen.