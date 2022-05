Mittelalterspektakel steigt an Pfingsten auf dem Tuttlinger Honberg

Konzerte, Vatertagshock, Festival – alles findet dieses Jahr wieder statt. Eines darf da nicht fehlen: ein Mittelaltermarkt auf dem Honberg.

2015 fand der Markt vor der Kulisse der Tuttlinger Burgruine zum ersten Mal statt. Anlass damals: das 600-jährige Bestehen des Tuttlinger Marktrechts. Die Besucher waren begeistert und forderten eine Wiederauflage – die 2018 prompt folgte. 2020 war die nächste Episode geplant, die coronabedingt aber zweimal verschoben wurde.

Wieder mit dabei beim Mittelaltermarkt auf dem Honberg: ein Ritterturnier (Foto: www.dieBuehrers.com)

Nun ist es so weit: Am Pfingstwochenende steigt der „Historicus Mercatus“, und zwar ganze vier Tage lang. Los geht es am Freitag, 3. Juni, von 17 bis 23 Uhr. Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, ist von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Pfingstmontag, 6. Juni, nochmal von 12 bis 17.30 Uhr.

Was ist geboten? Die Veranstalterfirma Fabula Corvinus aus Haitersbach bei Nagold verspricht neben „zahlreichen Händlern mit feinen Waren“ und „Speis und Trank für jeden Gaumen“ auch musikalische Unterhaltung. Die Wildfangband, Remain a Mystery und Duo Dulcimus heißen einige der Gruppen, die in der Ruine auftreten werden.

Ein mittelalterliches Badhaus, historische Handwerker und Zauberkünstler dürften ebenso auf dem Berg zu finden sein. Und, wie schon vor vier Jahren, ist ein Ritterturnier angekündigt. Der Ritterbund „Gefährten des Feuers“ wird laut Ankündigung am Samstag und Sonntag jeweils um 15 und um 19.30 Uhr die Kämpfer in die Arena schicken. Am Freitag (19.30 Uhr) und Montag (15 Uhr) könnten sich die Zeiten noch verschieben, heißt es weiter.

Das ist der Anlass für das Mittelalterfest

Einen Anlass für das diesjährige Mittelalterfest gibt es übrigens auch: das 1200-jährige Jubiläum der Ausstellung einer Urkunde in Tuttlingen durch den Abt Cozbert im Jahre 820 – pandemiebedingt eben zwei Jahre verspätet. Mit im Boot bei der Organisation sind diesmal übrigens die Tuttlinger Hallen. Etwa bei Beleuchtung, WC-Anlagen, Bus-Shuttle, zählt Stadthallen-Chef Michael Baur auf. Für den Honberg-Sommer im Juli kann die Infrastruktur allerdings nicht gleich stehen bleiben – „die Termine liegen zu weit auseinander“, erklärt Baur, „da müssten wir Vandalismus befürchten.“

Für den Mittelaltermarkt bleibt der bange Blick auf die Wettervorhersage. Warm soll es werden an Pfingsten, regnen dürfte es allerdings auch. Wenn das Wetter einigermaßen hält, dann wird der Markt wohl gut besucht sein – das zeigt der Blick in die Region: Auf Burg Wildenstein bei Leibertingen etwa, war am Wochenende Anfang Mai anlässlich des Mittelalterfests kein Parkplatz mehr zu kriegen.