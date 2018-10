Mittelalter-Markt erlebt Neuauflage

Der Mittelalter-Markt auf dem Honberg soll im Juni 2020 erneut stattfinden. Das haben die Räte im Verwaltungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats am Montagabend empfohlen. Dieses Jahr hatten mehr als 5000 Besucher dem Ereignis beigewohnt. 2015 waren es noch mehr – mit dem Ergebnis, dass mehrere hundert Menschen in einer Online-Petition die Stadtverwaltung um eine Wiederholung gebeten hatten.

Kein Markt-Wochenende ohne entsprechende Genehmigung: Um am Samstag und Sonntag verkaufen zu dürfen, braucht es eine Marktfestsetzung. Dafür gelten klare Regeln, die besagen, dass es eines außergewöhnlichen Anlasses bedarf. Den sieht die Stadt durch die Ausstellung einer Urkunde in Tuttlingen durch Abt Cozbert im Jahr 820 (siehe Kasten) gegeben.

Mit Kosten von rund und 10 000 Euro will sich die Stadt am Mittelaltermarkt 2020 beteiligen. Diese Summe entfällt laut Claus-Peter Bensch, Abteilungsleiter Kultur bei der Stadt, für den Shuttlebusverkehr und die Abschrankungen zum Honberg an, aber auch für Genehmigungsgebühren und Wasserkosten. Ansonsten wird der Veranstalter Fabula Corvinus das Programm auf die Beine stellen sowie die Händler- und Handwerkerschar nach Tuttlingen bringen. Fabula Corvinus hat auch den Markt im Juni dieses Jahres bespielt. „Die Kulisse war im Vergleich zu 2015 um einiges authentischer“, sagte Bensch. Auch sonst sei die Zusammenarbeit mit der Familie aus Haiterbach im Schwarzwald sehr gut verlaufen. Sie habe um eine möglichst frühzeitige Planung gebeten, „damit die guten Stände nach Tuttlingen geholt werden können“, erklärte Bensch.

Angepeilt wird das Datum Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni 2020. Stadtrat Frieder Schray (CDU) wies darauf hin, dass sich das Markttreiben damit an den Feiertag Fronleichnam anschließt, zudem sei dies das letzte Wochenende in den Pfingstferien. Eine Zeit also, die viele für einen Kurzurlaub nutzen oder aus den Pfingstferien zurückkommen.

Der Markt-Aufbau werde wahrscheinlich am Feiertag erfolgen müssen, sagte der Abteilungsleiter. Das Datum sei deshalb gewählt worden, um ein Zusammenspiel mit dem Honberg-Sommer Anfang Juli zu ermöglichen, gleichzeitig soll aber das Southside-Festival in Neuhausen, das durch die Anreise über Tuttlingen viel Verkehr anzieht, umgangen werden. „Den Termin für Run & Fun habe ich auch noch nicht gesehen“, sagte Bensch zu den geballten Terminen in dieser Jahreszeit.

Ein Automatismus soll der Mittelalter-Markt in Tuttlingen nicht werden, sondern etwas Besonderes zu besonderem Anlass bleiben. Deshalb wird er nicht jährlich stattfinden. „Am besten machen Sie sich schon jetzt auf die Suche für einen Anlass in vier Jahren“, sagte Stadtrat Uwe Schwartzkopf (LBU). Er gab damit die Zustimmung seiner Fraktion. Auch sonst gab es durchgehend Lob und Unterstützung für die Planung für 2020.