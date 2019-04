Mitgliederzahlen wachsen stetig

Der Tuttlinger Kneipp-Verein wächst weiter an. Gegen den Trend legen die Mitgliederzahlen zu, wie Schriftführerin Doris Jakobi bei der Hauptversammlung im Haus der Senioren sagte. Ulrich Ruopp bleibt Vorsitzender.

Die wöchentlichen Wanderungen und die Tanzgruppe erfreuen sich laut Doris Jakobi großer Beliebtheit. Die neue Idee des Vorsitzenden, alle vier Wochen am Samstag zusätzliche Wanderungen oder Exkursionen anzubieten, werden von Mitgliedern und Gästen gut angenommen. So steht Mitte Mai in Beuron eine Führung durch die Krypta plus Wanderung ins Liebfrauental an.

Schatzmeisterin Maria Palkus trug den Finanzbericht des vergangenen Jahres vor und die Kassenprüfer bestätigten laut Pressemitteilung eine „vorbildliche Kassenführung“. Die Finanzlage des Kneippvereins sei ausgeglichen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Michael Jakobi leitete die Wahlen des vierjährigen Turnus: Ulrich Ruopp stellt sich weiterhin, für ein Jahr, als Vorsitzender zur Verfügung, will aber danach das Amt abgeben. Doris Jakobi ist laut Mitteilung bereit, ab 1. April 2020 den Vorsitz bis zur Mitgliederversammlung 2023 zu übernehmen. Anita Wolf – bisher schon stellvertretende Vorsitzende – wird dies weiter ausführen. Auch Maria Palkus, die bisherige Schatzmeisterin, wurde in ihrem Amt bestätigt. Schriftführerin Doris Jakobi bleibt Schriftführerin bis 31. März 2020.

Als Beiräte fungieren Christine Bächler, Angelika Hepfer, Michael Jakobi, Inge Kaufmann, Josefine Knaus, Ingeborg Malolepszy, Gerda Roether, Ilse Ruopp, Dieter Vogler, Regina Schmidt-Dold. Die Kandidaten wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Alle Ämter konnten also besetzt werden.

Zum Abschluss hielt Ulrich Ruopp einen öffentlichen Vortrag und konnte zahlreiche Gäste begrüßen. Thema war: „Das Immunsystem stärken und sich selbst etwas Gutes tun! Gesund werden und gesund bleiben durch das Kneippsche Lebenskonzept“: Wie kann ich Kneippsche Reize und Anwendungen einüben, genügend Bewegung in den Alltag hineinbringen, die richtige Ernährung finden, dazu Heilkräuter als Helfer, und zu einer ausgeglichenen Lebensordnung finden?