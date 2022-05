Mitgliederversammlung in der Wärmestube

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Einladung zur diesjährigen Versammlung des „Förderverein Wärmestube für den Landkreis Tuttlingen e.V.“ war termingerecht nach Satzung erfolgt, so dass die 1.Vorsitzende Frau Ulrike Cordi bei ihrer Begrüßung Beschlussfähigkeit feststellen konnte.

In ihrem Bericht über das Geschäftsjahr 2021 wies sie auf die enormen Schwierigkeiten hin, die die Verantwortlichen in der Wärmestube durch die Corona-Pandemie bewältigen mussten. Eine gewohnte Essensausgabe war lange Zeit nicht möglich und man musste auf „Take away“-Modus umstellen. Dazu kam, dass die Lebensmittel knapp wurden, nachdem die übliche Lebensmittelspenden-Aktion 2020 und 2021 ausfallen musste. Notwendiger Zukauf wurde vom Förderverein massiv unterstützt.

Dank der Hilfe von Frau Dr. Henke wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Besucher der Wärmestube mit einer dreifachen Corona-Schutzimpfung zu versehen. Kassenverwalter Siegfried Scharkowski konnte von einem positiven Verlauf der Kasse berichten. Zum Bedauern der Anwesenden stellte er anschließend sein Amt zur Verfügung. Kassenprüferin Frau Sabine Weiss bestätigte die einwandfreie Führung und beantragte Entlastung, die einstimmig erteilt wurde.

Die scheidende Leiterin der Fachberatung (Nachfolger Markus Wössner) und Vertreterin der AWO, Frau Mehren-Greuter, verdeutlichte ihre Sorgen um die vom Landkreis angedachte Kürzung der sozialen Zuschüsse, die dankenswerterweise nicht realisiert wurden. In der Zeit, in der die Kosten für Lebensmittel, Heizung, Strom dermaßen steigen, wäre eine derart drastische Kürzung untragbar gewesen.

Schriftführerin Müller-Zaum erinnerte an drei Sitzungen, an die enormen personellen Probleme bei der Küchenbesatzung und die allgemein schwierigen Umstände in dem zurückliegendem Jahr. So konnte man das 10-jährige Bestehen des Fördervereins nicht feiern, auch das Jubiläum der Fachberatung in der Karlstraße fiel der Pandemie zum Opfer.

Im stillen Gedenken dachte man an einige Besucher, die im jungen Alter verstorben waren.

Die Nachwahlen brachten folgendes Ergebnis: Erste Vorsitzende Ulrike Cordi, Stellvertreter und Vertreter der kath. Gesamtkirchengemeinde Hans-Werner Weidmann, AWO-Vertreterin Tanja Müller-Zaum, Beisitzerin: Doris Mehren-Greuter, Rita Federle, Vertreter der evang. Gesamtkirchengemeinde: vakant Schriftführer und Kassier werden in diesem Gremium bestimmt.