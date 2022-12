Mitgliederversammlung Hospizverein Hospiz am Dreifaltigkeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer zweijährigen Pause konnte der Hospizverein „Hospiz am Dreifaltigkeitsberg“ im November nun wieder seine Mitgliederversammlung abhalten. Der erste Vorsitzende Hans-Peter Mattes begrüßte die Anwesenden im Konferenzsaal des Landratsamtes Tuttlingen mit einer besinnlichen Geschichte und erläuterte, was sich im Verein in den vergangenen zwei Jahren ereignet hat.

Heike Kupferschmid aus dem Leitungsteam des Hospizes gab einen kurzen Rückblick über die Belegungsstatistik und erlaubte den Mitgliedern anhand einer Präsentation einen kleinen Einblick in den Hospizalltag. So konnten seit der Eröffnung 825 Gäste und ihre Angehörigen begleitet werden. Danach wurden die üblichen Regularien einer Mitgliederversammlung zügig und unkompliziert abgewickelt.

Schatzmeister Oliver Ehret berichtete über die Kassenlage der Jahre 2019 bis 2021 und Sozialdezernent Bernd Mager verlas den Bericht der Rechnungsprüfung, nach deren Empfehlung die gesamte Vorstandschaft entlastet wurde. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Hans-Peter Mattes nun zum vierten Mal als erster Vorsitzender bestätigt, zweiter Vorsitzender blieb Bernd Mager. Oliver Ehret wurde auf eigenen Wunsch lediglich für ein Jahr wiedergewählt. Neu in der Reihe der Beisitzer ist die Sozialdezernentin des Landkreises Rottweil Angelika Jetter, die ihrem Vorgänger Bernd Hamann folgt. Weitere Vorstandsmitglieder sind die beiden Landräte Stefan Bär und Dr. Wolf-Rüdiger Michel, sowie Dr. Ingrid Dapp, Ursula Deiber, Karin Schleicher, Anita Schumacher und Jürgen Stach.

Im letzten Punkt der Versammlung stellte Hans-Peter Mattes den geplanten Anbau des Hospizes vor und gab bekannt, dass die Baugenehmigung bereits erteilt wurde und Anfang des neuen Jahres der Spatenstich des neuen „Hauses der Begegnung“ in Spaichingen erfolgen kann.