Mitgliederversammlung des Verbandes der Verwaltungsbeamten

Erstmals war der neue Verbandsgeschäftsführer Tilmann Schmidt zu Gast und mit Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel durfte Kreisvorsitzender Jörg Kaltenbach einen ganz besonderen Ehrengast willkommen heißen.

Interessante Einblicke in hochmoderne Bürowelten bot die Führung durch den im vergangenen Jahr fertiggestellten Erweiterungsbau des Landratsamtes. Finanzdezernent Alexander Hersam und sein Mitarbeiter Thomas Herbst stellten die Konzeption des architektonisch wie städtebaulich gelungenen Gebäudes vor. 37 Millionen Euro wurden investiert. Entstanden sind 330 Arbeitsplätze.

Bei der anschließenden Versammlung überwog die Zuversicht auch in diesen schwierigen Zeiten. „Unser Verband genießt eine hohe Reputation, hat kerngesunde Finanzen und stetig steigende Mitgliederzahlen. Landesweit sind wir mittlerweile deutlich über 8500 Mitglieder. Eine Zahl, von der wir vor zehn Jahren nur träumen konnten. Die Vorstandschaft und die Geschäftsführung unseres Verbandes verdienen unsere volle Unterstützung. Wir haben einen schlagkräftigen Vorstand. Wir werden diesen in den kommenden Jahren in Zeiten sehr knapper öffentlicher Kassen auch in besonderer Weise brauchen“, so Kaltenbach in seinen Ausführungen.

Der neue Verbandsgeschäftsführer Tilman Schmidt überzeugte mit einem engagierten Parforceritt durch die große Bandbreite an aktuellen Themen. Vom Vier-Säulenmodell über das so genannte Hamburger Modell mit einer pauschalierten Beihilfe, dem dramatischen Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst mit bundesweit 360 000 unbesetzten beziehungsweise fehlenden Stellen bis hin zu den anstehenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst konnten sich die 30 Kolleginnen und Kollegen umfassend informieren.

Stolz und dankbar ist der Verband auf seine treuen Mitglieder, die schon Jahrzehnte dem Verband angehören. Unter großem Beifall der Kolleginnen und Kollegen wurde der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel für 50 Jahre Treue zum Verband geehrt. Rolf Degen wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Erwin Teufel wurde in besonderer Weise für seine großen und bleibenden Verdienste für unseren Berufsstand gedankt.

Bei den turnusgemäß anstehenden Wahlen wurden Jörg Kaltenbach als Kreisvorsitzender und Klaus Storz als Stellvertreter wiedergewählt. Beide sind bereits seit 16 Jahren gemeinsam als Tandem an der Spitze des Kreisverbandes auf dem Weg.