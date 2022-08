Mitgliederversammlung des Ortsseniorenrates Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Ortsseniorenrates in der SC 04 Lounge wurde durch den 1. Vorsitzenden Roland Henke eröffnet. Bürgermeister Emil Buschle - als Vertreter der Stadt - betonte in seinem Grußwort seine Wertschätzung für die Senioren und deren großen Anteil für den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Herr Henke bedankte sich bei Herrn EBM Buschle für sein stets offenes Ohr für Senioren. Er wünschte ihm für seine Zukunft - es war in seiner Amtszeit als Erster Bürgermeister das letzte Grußwort im OSR - weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Im Anschluss daran gab Herr Henke einen kurzen Rückblick des Jahres 2021 und bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihr Engagement.

Nach dem Kassenbericht erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Im Rahmen des Sommerprogramms 2022 der städtischen Seniorenarbeit bietet der Ortsseniorenrat eine kleine Wanderung ins Duttental mit Einkehr, eine organisierte Fahrt auf den Honberg mit Führung, sowie einen Spielenachmittag für Jung und Alt an. Im Herbst ist erneut eine Halbtagestour sowie der Besuch eines Weihnachtsmarktes geplant.

Frau Dr. Seiterich-Stegmann informierte in einem Vortrag über die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Sie klärte darüber auf, wie wichtig diese im Verlauf einer schweren Erkrankung sein kann. Der Nachmittag wurde von Renate Chewdzuk mit witzigen Geschichten und Sketches abgerundet.