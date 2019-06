Mitgliederschwund durch Datenschutzgrundverordnung

Zehn Neuzugängen kann der Tisch-Tennis-Club Möhringen vermelden. Trotzdem wurde die Mitgliederzahl im vergangenen Jahr kleiner. Der Grund: die Datenschutzgrundverordnung. Denn der ist nun die ein oder andere Karteileiche zum Opfer gefallen. Im Jugendbereich will der Verein auf Kooperationen setzen.

Von einem insgesamt guten Jahr für den Club sprach der Vorsitzende Alexander Francesko bei der Jahreshauptversammlung am Freitag. Sehr gut gewesen sei die große Teilnahme an Helfern beim letztjährigen Städtlefest, bei dem fast die Hälfte der Vereinsmitglieder mitgeholfen hätten. Zu einem Erfolg sei auch die Teilnahme am Kinderferienprogramm geworden.

Zu wenige Mitglieder für die Jugendmannschaft

Mit den sportlichen Erfolgen, vor allem von der ersten Mannschaft, zeigte sich der Sportwart Sakon Trepte zufrieden. Er gab auch für den verhinderten Jugendleiter Adrian Hahn den Bericht ab. Die Jugend hätte aufgrund der geringen Anzahl keine eigene Mannschaft melden können.

In diesem Jahr soll es auch wieder eine Neuauflage der Kooperation des Tisch-Tennis-Clubs mit der Anton-Braun-Grundschule in Möhringen geben.

Einen etwas gestiegenen Kassenbestand aufgrund der erfolgreichen Teilnahme am Möhringer Städltefest legte die neue Kassiererin Doris Fischler den Vereinsmitgliedern vor, die im letzten Jahr die gesamte Buchführung des Clubs auf EDV umgestellt hat.

Bereits in der Jugendversammlung wurde Adrian Hahn wieder zum Jugendleiter, Sakon Trepte zum stellvertretenden Jugendleiter und Doris Fischler zur Kassiererin gewählt. Sakon Trepte wird künftig auch das wichtige Amt des Jugendtrainers übernehmen. Seit er die Trainingsarbeit übernommen habe, seien auch schon wieder weitere Jugendliche dem Verein beigetreten, so der Vorsitzende Alexander Francesko.

Verein plant wieder Ausrichtung eines Laienturniers

Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Tisch-Tennis-Clubs wurde Frank-Christoph Huber gewählt. Im Amt der Kassiererin wurde Doris Fischler bestätigt. In den Wirtschaftsausschuss wählte die Versammlung Jürgen Egloff und Christian Lempe. Zum Plattenwart wurde Christian Lempe bestellt.

In diesem Jahr will der Tisch-Tennis-Club Möhringen wieder das Laienturnier im Oktober anbieten und am Kinderferienprogramm teilnehmen in der Hoffnung, dass weitere Kinder und Jugendliche für den Verein geworben werden können.