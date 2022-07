Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit vier kurzen Aussagen lässt sich die Jahreshauptversammlung des TC RW Tuttlingen e.V. zusammenfassen. Mitglieder beschließen neue Beitragsordnung, Mitgliederzuwachs sowohl im Tennis als auch im Hockey, Kooperation mit Kindergärten und Grundschulen als Partner der Heidelberger Ballschule und seit Mitte Juni hat die Vereinsgaststätte mit neuen Pächtern wieder geöffnet.

Am Montag, 4. Juli fand die Jahreshauptversammlung des TC RW Tuttlingen e.V. im VereinsKult - der Gaststätte an der Tennisanlage - statt. Zahlreiche Mitglieder konnten vom Vorstand und Ausschuss begrüßt werden. Neben den Jahresberichten der einzelnen Ausschussmitglieder galt es mehrere Satzungsänderungen zu beschließen. Insbesondere mit der neuen Beitragsordnung erhofft sich der Verein weiter steigende Mitgliedszahlen. Für Kinder und Jugendliche wurden die Beiträge im Bereich Tennis gesenkt, im Bereich Hockey angepasst und auch bei den Erwachsenen erfolgte nur eine geringe Erhöhung. Darüber hinaus wurden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für Familien jeglicher Konstellation geschaffen. Ebenfalls sehr erfreulich ist, dass der Verein sowohl in der Tennisabteilung als auch in der Hockeyabteilung einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen hat - 453 Mitglieder, davon 354 in der Tennisabteilung und 121 in der Hockeyabteilung. Für die heutige Zeit sicherlich ein äußerst positives Ergebnis.

Neben Tennis und Hockey bietet der TC RW Tuttlingen seit einiger Zeit eine Ballschule ab vier Jahren an. Hier wurde zum neuen Schuljahr eine Kooperation mit der Heidelberger Ballschule, einem renommierten Konzept in der frühkindlichen Bewegungsförderung, geschlossen und entsprechend bereits zahlreiche Kooperationen mit Tuttlinger Kindergärten und Schulen angebahnt. Der Verein sieht sich hier einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe verpflichtet.

Sehr glücklich ist man beim TC RW Tuttlingen darüber, dass neue Pächter für die Gaststätte gefunden werden konnten. Diese kommen sogar direkt aus dem Verein und haben den Sprung in die Gastronomie gewagt. Das VereinsKult hat jeweils Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr und an den Spieltagen geöffnet. So kann nun ein Vereinsleben mit geselligem Miteinander wieder aufleben.