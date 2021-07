Mitbegründer des Hochschulcampus Professor Günter Pritschow ist gestorben

Professor Günter Pritschow ist am 14. Juni gestorben, wie Guido Wolf in seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins des Hochschulcampus Tuttlingen nun mitteilt. „Ohne sein Wirken würde es den Hochschulcampus Tuttlingen als Standort der Hochschule Furtwangen in der heutigen Form nicht geben“, heißt es in einer Pressemitteilung von Wolf.

Pritschow unterstütze die Idee einer industrienahen Hochschule mit Modellcharakter, die anfangs viel kritisiert wurde. Er überarbeitet das Konzept und so entstand das „Tuttlinger Modell“. Mit seiner beharrlichen ruhigen und stets freundlichen Art habe er die Skepsis vieler Kritiker ausräumen können und es sei ihm in kürzester Zeit gelungen, die Hochschule Furtwangen, die mit ihrem Campus in Schwenningen zunächst eine nachvollziehbare kritische Distanz zu Tuttlingen hatte, für eine Partnerschaft zu gewinnen. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste hat ihm die Hochschule die Ehrenbürgerschaft verliehen, eine überaus seltene Auszeichnung.

Bei aller Reputation und Seriosität war Professor Pritschow stets ein liebenswerter Mensch. schreibt Wolf weiter. Er war ein begeisterter Segler und Musiker. Die Beisetzung fand im kleinen Kreise in seiner Heimatstadt Baden-Baden statt.