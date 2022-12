Mitarbeiterehrung bei der Tuttlinger Firma Binder

Nach zweijähriger Pause sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Binder GmbH in Tuttlingen für ihre langjährige Treue und Engagement geehrt worden.

„Alles, was wir bei Binder schaffen, funktioniert nur als Ganzes. Und jeder ist ein wichtiger Teil davon“, sagte HR-Director Uwe Werner. Laut Mitteilung der Firma war Werner sichtlich erfreut, als er Anfang Dezember 27 Kolleginnen und Kollegen für ihre zehn- und 25-jährige Firmenzugehörigkeit ehren konnte. Jeder Jubilar nahm dabei das Teilstück eines roten Bandes auf. Dies symbolisiere den Beitrag, den jeder Einzelne zum Erfolg von Binder leistet und spiegele zugleich die Geschlossenheit und Verbundenheit bei Binder wieder.

„Der Erfolg gibt uns Recht, dass Binder auch in diesen harten wirtschaftlichen Zeiten wie ein Fels in der Brandung steht und weiterhin stehen wird“, zeigte Peter M. Binder seine Dankbarkeit gegenüber den Jubilaren. Dabei hob er die besonderen Leistungen der beiden Vizenpräsidenten Benjamin Jeuthe und Peter Wimmer hervor, die sich mit jeweils zehnjähriger Betriebszugehörigkeit in die Reihen der Jubilare einreihen.