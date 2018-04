Mitarbeiter des Landratsamts ziehen bald um

Für die Instandsetzung des Gebäudes an der Ulrichstraße 7 in Tuttlingen muss das Landratsamt Tuttlingen für die notwendigen Elektroarbeiten 164 000 Euro in die Hand nehmen. Das wurde im Ausschuss für Technik und Umwelt des Kreistags am Dienstag deutlich.

Das Gebäude muss ertüchtigt werden, damit die Mitarbeiter aus dem Landratsamt-Schnellbau umziehen können. Das bestehened Gebäude wird abgerissen, um Platz für den Erweiterungsbau zu machen. Der Umzug soll laut Kreiskämmerer Diethard Bernhard noch vor den Sommerferien erfolgen.