Mit Smartboards ins Zeitalter der Digitalisierung

Diese Woche bringt die Volkshochschule Tuttlingen ihr neues Programm „Schöne digitale Welt“ mit den Kursen für Frühjahr und Sommer heraus. Damit will die VHS ein Thema aufgreifen, das jedem im Alltag begegnet, und entsprechend Orientierungshilfe bieten, wie Leiter Hans-Peter Jahnel sagt. Und auch die VHS selbst geht mit der Zeit und hat ihre Seminarräume mit interaktiven Smartboards ausgestattet.

Über 1130 Kurse werden in den kommenden Monaten von der VHS im gesamten Landkreis angeboten, davon allein 613 in der Stadt Tuttlingen. „Es gibt keine gravierenden Einbrüche. Weiterbildung hat immer Konjunktur“, sagt Jahnel. Vor allem im Bereich der Fremdsprachen steige die Nachfrage seit Jahren kontinuierlich. Insbesondere der Kurs „Deutsch als Fremdsprache“ verzeichne nach wie vor steigende Teilnehmerzahlen. „Wir sind ein Sprachzentrum“, sagt Jahnel mit Blick auf die lange Liste mit Fremdsprachenkursen. Doch gerade in den gängigen Sprachen wie Italienisch, Spanisch, vor allem aber Englisch fehle es an Dozenten – „vor allem in den Außenstellen“. „Die Rekrutierung von Kursleitern ist eine große Aufgabe“, sagt Jahnel. Und: „Wir sind immer froh, wenn Menschen uns ihre Kompetenzen zur Verfügung stellen.“

50 000 Unterrichtseinheiten

Zur Verfügung stehen müssen bei rund 50 000 Unterrichtseinheiten auch die entsprechenden Räumlichkeiten. Durch die neue Kreissporthalle sei die Situation zwar besser als vorher, sagt Jahnel. Doch nach wie vor sei die VHS allein in Tuttlingen auf drei Standorte verteilt, was einen enormen organisatorischen Aufwand bedeute. Jahnels Traum wäre es, in Tuttlingen eine Art Bildungszentrum zu schaffen, wo auch ein Vortragsraum für etwa 80 bis 120 Zuhörer untergebracht werden könnte. „So etwas haben wir in Tuttlingen nämlich nicht.“

Ein Dauerbrenner im Kursprogramm bleiben auch 2019 die Kurse im Bereich Gesundheit. Allein die Yoga-Kurse machen zwei der 112 Programmseiten aus. Im Vordergrund des aktuellen Programms steht aber das Thema Digitalisierung, das in diversen Workshops und Kursen aufgegriffen wird. Beispielsweise, wenn der Spiegel-Wirtschaftsjournalist Thomas Schulz darüber referiert, wie neue Diagnosemethoden unser Leben verlängern könnten. Oder, wenn Alexandra Borchardt – Dozentin an der Oxford-Universität – darüber spricht, wie man als Mensch in einer digitalen Welt noch frei und selbstbestimmt leben kann.

Um selbst beim Thema Digitalisierung nicht abgehängt zu werden, hat die VHS ihre Seminarräume in Tuttlingen mit interaktiven Smartboards ausgestattet. „Das ist das Ende der Kreidezeit“, sagt Jahnel und lacht. Auf den hundert Zoll großen Bildschirmen könne man nicht nur wie auf einer normalen Tafel schreiben, sondern beispielsweise auch ins Internet gehen. Zudem wird es über die VHS-Cloud künftig möglich sein, dass sich Teilnehmer in einem sicheren, virtuellen Raum miteinander unterhalten und Kursinhalte austauschen können.

12 000 Euro pro Smartboard hat die VHS gezahlt. Auswirkungen auf die Gebühren hat das aber nicht. Man habe seit Jahren Medienpauschalen zurückgelegt, weil man gewusst habe, dass diese Ausgaben „auf uns zukommen werden“.

Nachfolger geht in Ruhestand

Doch: „Alles kann die Technik nicht leisten.“ Und so soll die VHS auch weiterhin dazu beitragen, Menschen zusammenzubringen, bei den gut nachgefragten Wander-, Radel-, oder Kulturreisen beispielsweise, für die es schon jetzt nur noch Restplätze gibt.

Dafür ist ein Team notwendig, in dem sich „in den vergangenen ein, zwei Jahren viel getan hat“, wie Jahnel sagt. Als nächstes werde im April sein Stellvertreter, Paul Däschle, in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger ist Steffen Griesinger, Medien-Pädagoge und in Möhringen aufgewachsen.