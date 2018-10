Mit Sieg und Schützenhilfe Erster werden

Die südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen starten dieses Wochenende bereits in den letzten Monat vor der Winterpause. Bis auf das Kreisliga B-Spiel des FC Gutmadingen II beim FC Hochemmingen II beginnt jede andere Partie am Sonntag um 15 Uhr.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen – SV Obereschach. Beide Mannschaften haben im Defensivbereich Probleme. Der SVI kassierte 34, Obereschach bereits 41 Tore. Beide Teams punkteten vergangenes Wochenende dreifach und sammelten wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg.

FC Hochemmingen – FC Gutmadingen. Hochemmingen zählt zu den besseren Teams der Bezirksliga. Aus den vergangenen beiden Spielen holte Aufstiegsaspirant Gutmadingen nur ein Unentschieden und darf beim FCH nicht verlieren. Dieser könnte wiederum den Abstand zur Tabellenspitze weiter verkürzen. Das Spiel ist ausgeglichen.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung. Die Gäste haben bereits mehr als doppelt so viele Punkte gesammelt. Ob der HSV die dritte Niederlage in Serie abwenden kann, wird von der Tagesform abhängen. Der bisherige Saisonverlauf mit sieben Punkten ist für die Hattinger Verhältnisse schwach.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV Aasen – FV Möhringen. Die Heimelf gewann vier ihrer vergangenen fünf Ligaspiele. Die Möhringer befinden sich zwar im Aufwärtstrend, stehen in Aasen allerdings vor einer schweren Aufgabe. In vier Auswärtspartien kam der FVM bislang zu zwei Zählern. Die Bilanz soll aufgebessert werden.

SG Kirchen-Hausen – SV Hinterzarten. Nach dem 3:0-Sieg beim SSC Donaueschingen ist der SG zuzutrauen, dass sie sich weiterhin im oberen Tabellenbereich festsetzen kann. Der SVH hat nur einen Punkt weniger, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. Es kann ein ausgeglichenes Spiel werden, in dem sich der Sieger mit Schützenhilfe bis auf Platz eins verbessern könnte.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Liptingen/Emmingen – FC Steißlingen. Der Tabellenführer ist in Emmingen-Liptingen zu Gast. In acht Spielen hat der FC den Platz noch nie als Verlierer verlassen und trifft nun auf ein schwer einzuschätzendes Team. Zuletzt unterlag die SG 0:2 in Güttingen, Steißlingen besiegte Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 4:3.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Bad Dürrheim II. Die Landesliga-Reserve ist stärker einzuschätzen und peilt die Tabellenführung an. Die SG darf zu Hause nicht unterschätzt werden.

SV Geisingen II – FC Wolterdingen. Die Gäste reisen mit dem Ziel an, durch einen Sieg weiter vorne mitzuspielen. Ein Geisinger Punktgewinn wäre ein Erfolg.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Hochemmingen II – FC Gutmadingen II. Die siegreiche der beiden Bezirksliga-Reserven schließt in dieser Kreisliga-Staffel zum Tabellenmittelfeld auf.