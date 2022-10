Mit neuem Vorstand in die Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Abschied und Aufbruch standen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins „Regionales Bündnis für Arbeit im Landkreis Tuttlingen“ im Mittelpunkt. Für die turnusmäßig anstehenden Wahlen stellten sich der Vorsitzende Thomas Maile nach 22 Jahren Amtszeit sowie sein Stellvertreter Roland Jägle und fünf weitere Vorstands- und Beiratsmitglieder nicht mehr als Kandidaten zur Verfügung.

Thomas Maile berichtete zunächst über die Förderung mehrerer Maßnahmen zur Vermeidung von Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit. Insgesamt wurden über 20 000 Euro ausgezahlt an die Projekte „Paten auf Zeit“, der von der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH angebotene „Berufswahlkompass“ und die Berufseinstiegsbegleitung in Trossingen sowie an das Caritas-Projekt „Buntgut“ und das Diakonie-Projekt „Lebens.Werk“.

Das vom Regionalen Bündnis zusammen mit dem Landkreis Tuttlingen vor 15 Jahren initiierte Projekt „Paten auf Zeit“ wird in der jetzigen Form auslaufen. Das Thema Berufsorientierung und Übergangsmanagement wurde in den letzten Jahren sowohl mit den Schulsozialarbeitern und Jugendberufshelfern an Schulen als auch mit dem Regionalen Übergangsmanagement beim Landratsamt Tuttlingen stetig intensiviert und ausgebaut, weshalb dieser Entschluss gefasst wurde.

Thomas Maile bedankte sich bei den Projektkoordinatorinnen Sandra Speck und Sylvia Weller-Mühlbauer und den Patinnen und Paten für ihre jahrelange engagierte Arbeit.

Großen Dank sprach er der Hildegard und Katharina Hermle Stiftung aus, die das Projekt „Paten auf Zeit“ und auch Maßnahmen zur Berufsorientierung großzügig unterstützten.

Der scheidende Vereinsvorsitzende verabschiedete seine Vorstands- und Beiratskollegen Roland Jägle, Ulrike Cordi, Hermann Ristau, Christine Pergande, Michel Böttcher sowie Michael Jäger und bedankte sich mit einem Präsent. Er selbst wurde von Beate Scholz verabschiedet.

Der neue Vorstand: Beate Scholz, Vereinsvorsitzende; Hans-Peter Menger, Stellvertretender Vorsitzender; Franz Hintermaier, Schatzmeister; Andreas Pierre Stange, Schriftführer; Beisitzer: Heike Mägerle und Hans-Peter Mattes.

Der neue Beirat: Fien Amet, Janina Blankenhorn, Rudolf Christian, Jürgen Hau, Heike Marquart, Dieter Meyer, Marco Mort, Joachim Schwarzfischer, Ralf Sulzmann.