Mit jungen Spielern zum Klassenerhalt

Vor dem Ligastart der Fußball-Saison 2020/21 hat der SC 04 Tuttlingen über personelle Änderungen, Ziele und Pläne im Aktiven- und Jugendbereich informiert. Einige Positionen sind dabei mit bekannten Lizenztrainern aus der Region besetzt.

Beim Landesliga-Team des SC 04 Tuttlingen geht Andreas Keller in seine zweite Saison als Cheftrainer. Unterstützt wird er in diesem Jahr von Co-Trainer Mikail Erzengin, der aus der B-Jugend aufrückt. Mit Ex-Profi Edmund Rottler konnte der Landesligist einen Hochkaräter als Torwarttrainer gewinnen. Sieben Neuzugängen (siehe Kaderliste) stehen fünf Abgänge gegenüber. Joshua Woelke (neuer Verein: SV Seitingen-Oberflacht), Dennis Habibovic (VfR Stokach), Muhammed Elmas (Hattinger SV), Antonio Piccione (SV Wurmlingen) und Kevin Switalla (FV Möhringen) haben den Klub verlassen.

„Wir führen den Weg fort, mit jungen und talentierten Spielern zu arbeiten“, sagt SC-Trainer Keller, für den neben dem Talent der Charakter des Spielers ebenso zum Team passen muss. Ziel sei es, die Spieler individuell weiterzuentwickeln sowie die Klasse zu halten – das bedeutet, im Feld von 20 Mannschaften sieben Konkurrenten hinter sich zu lassen, will man auch die Abstiegsrelegation verhindern. Starten wird dieses Vorhaben am kommenden Samstag, 15.30 Uhr, auswärts beim VfL Nagold.

Das F-Team beginnt in der Kreisliga A 2 einen Tag später, 15 Uhr, beim SV Seitingen-Oberflacht. Andreas Wetzel bildet zusammen mit seinem Co-Trainer Michael Braun das neuformierte Trainer-Duo. Wetzel, bis zur abgebrochenen Saison für die SG Liptingen/Emmingen zuständig, sei die „Wunschlösung“ für diese Position gewesen, so SC-Sportvorstand Nermin Alagic.

Ziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Ex-Trainer Andreas Franz wechselte zum SV Spaichingen. Abteilungsleiter Ralph Tolk: „Der Kader ist relativ groß. Wir haben das Potenzial, eine gute Runde zu spielen.“ Rotation im Kader blieb auch beim F-Team nicht aus. Zwar verlassen Kevin Franz, Philipp Böhme (beide SV Spaichingen), Abdourahman Jallow (VfL Nendingen), David Switalla (KF Shqiponja Tuttlingen) und Mustafa Tömek (Ziel unbekannt) den Sport-Club, dafür können Wetzel und Braun aber auf zehn neue Spieler setzen. Neben Hannes Zeyher (vorheriger Verein: TSV Haunstetten), Edgar Polovoj (SC Wellendingen), Abdürrahim Kadak (SV Seitingen-Oberflacht), Mustafa Yildiz (KF Shqiponja Tuttlingen), Robin Eyrich (SG Liptingen/Emmingen) und Lukas Mattes (FV Möhringen) wurden Manuel Jendrijevic, Niklas Saile und Lukas Zeyher reaktiviert. Alaa Aldeen Alali rückt aus der eigenen Jugend auf.

Im Jugendbereich können die Donaustädter auf ausgebildete und aktuell auszubildende Übungsleiter mit Spieler- und Trainererfahrung bei den Aktiven setzen. Selahattin Karatas will die A-Jugend auf Grundlage eines breiten und guten Kaders zum Erfolg führen und an die Aktiven heranführen. Sheriff Bah und Claudius Hirt, aktiver Spieler beim südbadischen Landesligisten FC Gutmadingen, coachen die B-Jugend, Hekuran Racaj die C-Jugend. Von den Bambini bis zur A-Jugend stellt der Verein insgesamt 15 Jugendmannschaften.

Für eine auf Dauer erfolgreiche Jugendarbeit gibt es beim SC 04 Tuttlingen eine Fördergruppe mit einer Extraeinheit pro Woche für talentierte Jugendspieler sowie eine Trainerschulung im Bereich Grund und Aufbau (Bambini bis C-Jugend). Mit Manfred Flohr, Leiter der Schwarzwälder Fußballakademie und bis zum Winter 2019 sportlicher Leiter bei Verbandsliga-Aufsteiger FC Holzhausen, ist auch diese Position hochkarätig besetzt. Seit 2019 kooperieren die Tuttlinger mit der Akademie.

Den sogenannten Leistungsbereich gibt es von der B-Jugend bis hoch zum A-Team. Keller: „Ziel ist eine einheitliche Spielphilosophie.“ Die spätere Anbindung und Anpassung an den Aktivenbereich wollen die Tuttlinger damit erleichtern. Geführt wird der Leistungsbereich von SC-Coach Keller und Sportvorstand Alagic, die sich alle vier Wochen mit den involvierten Trainern im Austausch über die Entwicklung befinden.

Im Damenbereich meldet der SC 04 Tuttlingen zur neuen Saison zusätzlich eine zweite Aktivenmannschaft, die ebenso wie die erste Mannschaft von Trainer Michael Druffner in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern an den Start gehen wird. Ein Phänomen, das in dieser Liga auch bei der SG Locherhof/Mariazell der Fall sein wird. Trainiert wird das neugemeldete Team von Rainer Schulz und Laura Weinbuch. Die Saison beginnt am 13. September mit dem direkten Aufeinandertreffen der SC-Teams.

Der Kader des SC 04 Tuttlingen, Tor: Andrei-Alexandru Burdun, Michael Hetzel, Firat Yagci (Neuzugang, zuvor: SV Seitingen-Oberflacht). – Feldspieler: Amat Dibba, Patrick Renner, Kenny Anthony De Souza Heindel, Florin Tirca, Marcel John, Laurent Sterling, Gabriel Misic, David Schöll, Luis Maglov (alle drei eigene A-Jugend), Razvan Radu (FC Weilersbach), Robin Petrowski, Marius Andris, Aaron Barquero Schwarz, Dia Al Deen Al Koleb, Nico Wieneke (VfL Nendingen), Tim Kammerer, Ali Akkaya, Sheikhmadou Jobe (bisher vereinslos), Giga Shiukashvili, Franklin Ymele.