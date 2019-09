Mit dem Tuttlinger Netzwerk in die ganze Welt

Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben das „Netzwerk International“ in den vergangen zwei Jahren als Anlaufstelle Nummer eins in der Region genutzt, wenn es um Fragen und Beratungen in Bezug auf Auslandsaufenthalte gegangen ist. Das gemeinsame Projekt der Volkshochschule (VHS) und des Landkreises geht zu Ende – vorerst. Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Landkreises entscheidet am kommenden Mittwoch, 25. September, ob das Projekt fortgeführt wird.

Es ist nicht zuletzt der europäische Gedanken, den das „Netzwerk International“ fördert, sondern auch internationale Erfahrungen, Vernetzungen und Kontakte. Seit zwei Jahren profitieren Jugendliche und junge Erwachsene von der individuellen Auslandsberatung. Und auch mehrere erfolgreich durchgeführte Projekte und Veranstaltungen kann sich das Netzwerk auf seine Fahne schreiben, wie das europäische Aufeinandertreffen junger Leute auf dem Klippeneck im vergangenen Jahr.

Ein Nutznießer davon ist der 18-jährige William Anthony Mizzi aus Malta. Er ist seit wenigen Tagen in Tuttlingen zum Studieren und hatte den ersten Kontakt zur Region bei der Begegnung auf dem Klippeneck. Bis zu seinen Prüfungen Ende November bleibt Mizzi in der Donaustadt.

„Von unserer Arbeit profitieren aber nicht nur die jungen Leute, sondern auch die Kommunen und die Gesellschaft an sich“, weiß die Projektleiterin Lynn-Katrin Haug. Denn eine weitere wichtige Aufgabe setze sich das Netzwerk bei der Beratung und Vernetzung zum Ziel. Deshalb fand bereits ein Fachtag für Kommunen statt, ein weiterer für Jugendverbände folge. Außerdem werde die Zusammenarbeit mit den Schulen, Jugendreferaten und Städtepartnerschafts-Kommissionen vorangetrieben.

Für die Bildungsreferentin, die selbst auslandserfahren ist und mit Leidenschaft das Projekt vorantreibt, ist das „Netzwerk International“ eine Vollzeitbeschäftigung – und das soll nach all dem investierten Engagement, dem Aufwand und dem bisherigen Erfolg mit diesem Projekt auch dauerhaft so bleiben.

Die Entwicklung des „Netzwerks International“ hätte laut der Projektleiterin in der zweijährigen Projektphase nicht besser sein können. „Unser Netzwerk hat sich ziemlich schnell entwickelt und die Entwicklung schreitet immer schneller voran. Je mehr wir daran arbeiten, desto mehr Ideen und Vorschläge kommen zustande und desto stärker und besser wird die Vernetzung“, stellt Haug fest und ergänzt: „Es gibt so viele weitere Dinge, die ich mit diesem Netzwerk plane, umsetzen und vorantreiben möchte“. Dazu gehören beispielsweise die Stärkung und Projekte in Bezug auf Städtepartnerschaften. „Gerade im Bereich der internationalen Jugendarbeit hat der ganze Landkreis davon profitiert, dazu gehören die jungen Leute genauso wie Vereine, Firmen und Schulen“, betont Haug.

Der Leiter der Volkshochschule Hans-Peter Jahnel ergänzt: „Das Projekt ist bei Null gestartet. Es war spannend zu sehen, wie toll es sich entwickelt hat“, erklärt Jahnel, der sich für die Fortführung dieses Netzwerks ausspricht. Er würde auch weiterhin das dafür nötige Büro und die Sachmittel zu Verfügung stellen und die Dienstaufsicht übernehmen.

Ob das Projekt weitergeführt wird, hängt von der Entscheidung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit des Landkreises ab. Dennoch dürfte die Fortführung des vielversprechenden und erfolgreichen Projekts „Netzwerk International“ nur eine Formsache sein, denn wer will schon der Stärkung des Europäischen Gedankens, der Förderung der internationalen Vernetzung und mehreren Projektentwicklungen mit vielen jungen Menschen den Wind aus den Segeln nehmen? Ohnehin dürfte der Landkreis dieses Netzwerk als wichtige Servicestelle des Kreises verstehen – und das als dauerhaftes Angebot.

Die öffentliche Sitzung, in der über die Fortführung des „Netzwerks International“ entschieden wird, findet am Mittwoch, 25. September, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Tuttlingen statt.