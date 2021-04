Gastbeitrag des Klinik-Chefs: Nur durch radikale Kontakt-Vermeidung lassen sich Infektionen regelrecht ersticken

Die Lage spitzt sich zu: Seit Ostern hat sich die Inzidenz im Kreis Tuttlingen um mehr als 100 Punkte erhöht. Lag sie am Samstag, 3. April, noch bei 122 Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, sind es nun 269. Der Höchstwert lag bei 283. Die Auswirkungen sind bekannt: Das Gesundheitssystem gerät wieder unter Druck (wir haben berichtet). Die Politik versucht, Kontakte zu reduzieren und Infektionen zu verhindern. Für Klinikgeschäftsführer Sebastian Freytag ist dies in der Pandemie-Bekämpfung der probateste Weg. Er schreibt:

„Die Übertragung des Virus ist im Allgemeinen gut verstanden und gar nicht so komplex. Die größte Rolle bei der Übertragung spielen die Aerosole. Diese feinsten, in der Lunge produzierten Tröpfchen sorgen über die Atemwege für die Verbreitung von Viren, die sich im Rahmen einer Infektion in den oberen oder unteren Atemwegen vermehrt haben. Alle anderen Infektionswege beispielsweise die Übertragung über Oberflächen sind vergleichsweise nachrangig, ganz anders als bei vielen Krankenhauskeimen. Das wirksamste Mittel zur Verhinderung von Infektionsübertragungen ist es deshalb, sich nicht in die Aerosolwolken von Mitmenschen zu begeben!

Risiken mit Kontaktbilanz abwägen

Übertragungsgefährdung besteht vor allem bei: Kontakten in geschlossenen und eventuell gekühlten Räumen, beengte Situationen wie im Fahrstuhl, zwischen den Regalen im Supermarkt, Begegnungen mit vielen Personen, mit längerer Aufenthaltsdauer und mit schlechter Lüftung. Die AHA-Schutzmaßnahmen (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske/Anm.d.Red.) sind einzuhalten, aber sie können das Übertragungsrisiko nur reduzieren: Jede Kontaktvermeidung verhindert die Übertragung! Dabei spielt es keine Rolle, ob es Kontakte in häuslicher, in der Arbeits- oder Ausbildungsumgebung, beim Einkaufen oder in der Freizeitgestaltung sind. Angesichts der kontroversen Diskussionen, die Politiker und Wissenschaftler, auch die Öffentlichkeit über einzelne Maßnahmen und deren Wirksamkeit führt, sollte man sich in Erinnerung rufen, dass jeder von uns mit gesundem Menschenverstand ohne medizinischen und erst recht wissenschaftlichen Hintergrund sehr weit kommt. Jeder kann für sich Maßnahmen definieren, um einen Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen zu leisten. Man kann seine persönliche Kontaktbilanz aufstellen: Wie viele gefährdende Kontakte hatte ich gestern und wie viele kann ich für die nächsten Wochen sicher vermeiden!

Warum kommt es so sehr auf die Kontaktvermeidung an? Warum kann es trügerisch sein, wenn man das Empfinden hat, man habe die sozialen Kontakte schon stark reduziert? Man muss sich verdeutlichen, dass eine Sieben-Tages-Inzidenz von 35 eine Tagesinzidenz von 5 neuen Fällen bedeutet. Nehmen wir eine Bevölkerung von 100 000 Menschen an. Auf diese Größe bezieht sich die Sieben-Tages-Inzidenz. Sie dürfte auch der Bevölkerung des Landkreises Tuttlingen entsprechen, wenn man 40 000 Menschen abzieht, die aufgrund von Alter, Unterbringung oder anderen Gründen kaum am sozialen Leben teilnehmen oder geimpft sind. Bei zehn täglichen Kontakten jedes Einwohners bei Arbeit, Einkaufen oder im privaten Umfeld, die grundsätzlich das Risiko einer Übertragung beinhalten, darf nur einer von 200 000 Kontakten zu einer Übertragung führen. Aus Sicht einer Person bedeutet dies bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 und zehn Kontakten, dass es bei dieser statistisch gesehen alle 20 000 Tage oder alle rund 55 Jahre zu einer Übertragung kommen darf. Man kann das Zahlenspiel auf höhere Inzidenzen übertragen. Selbst bei der zehnfachen Inzidenz, einer Sieben-Tages-Inzidenz von 350, darf sich der einzelne bei zehn gefährdeten Kontakten pro Tag statistisch nur alle 2000 Tage infizieren – das wäre also alle 5,5 Jahre.

Was bringt das Testen und wie lassen sich Ansteckungen verhindern?

Das Risiko einer Übertragung muss, um das zu erreichen, extrem gering sein. Dies ist der Fall, wenn es beispielsweise in der Bevölkerung nur ganz wenige Erkrankte in der Ansteckungsphase gibt. Bei deutlich angestiegenen Zahlen potentiell Ansteckender gibt es mit Blick auf diesen Aspekt ein erhöhtes Risiko! Wie sieht es mit der Reduktion des Risikos durch Schutzmaßnahmen aus? Der Schutz vor Übertragung müsste bei einer erhöhten Anzahl von Infizierten in der Bevölkerung für die Einhaltung einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 extrem sicher sein; bei Einhaltung der AHA-Regeln ist der Schutz gut, vielleicht sehr gut, aber nicht extrem sicher. Eine extreme Sicherheit erreicht man mit den persönlichen Schutzmaßnahmen auf einer Intensivstation. Welche Rolle hat das Testen? Es gilt: Keine Infizierten, keine Ansteckung. Die guten Schnell- und Eigentests übersehen aber ungefähr 30 Prozent an Infektionen. Testen in der jetzigen Situation hilft das Risiko bei unvermeidbar notwendigen Kontakten zu reduzieren, für sich genommen verhindert Testen aber keine Ansteckungen!

Was ist zu tun? Das hängt davon ab, was man erreichen möchte. Zur radikalen und schnellen Senkung der Inzidenzen müssten wir es schaffen, tatsächlich für zehn bis 14 Tage die sozialen Kontakte, die das Risiko einer Übertragung beinhalten, im Vergleich zum derzeitigen Status, radikal zu senken. Dazu können kleine soziale Gruppen wie Familien gebildet werden, auf die die Kontakte im Wesentlichen beschränkt bleiben. Nach zehn bis 14 Tage, das ist die Inkubationszeit des Virus, sind Erkrankungen entweder aufgetreten oder die Gruppe ist gesund. Kleingruppen, in denen Erkrankungsfälle und in der Folge Übertragungen aufgetreten sind, sind weiter zu isolieren. Unkontrollierte Kontakte und damit der Übergang der Infektionen von einer Kleingruppe auf eine andere würden diesen Effekt verwässern. Dass dies sehr zuverlässig funktionieren und Infektionsausbreitungen innerhalb von rund 14 Tagen regelrecht ersticken kann, zeigen nicht nur Erfahrungen aus anderen Ländern, sondern ergibt sich einfach aus der Dynamik von Übertragung und Erkrankung.

Wenn mehr Kontakte erlaubt wären: Wer darf sich dann mit wem treffen?

Es sind auch andere Ziele vorstellbar, beispielsweise die Stabilisierung des Status oder nur eine leichte Reduktion der Infektionszahlen. Dann könnte man ein Mehr an Kontakten, ein Mehr an Übertragung zwischen sozialen Gruppen zulassen. Das ist aber, anders als bei der radikalen Reduktion, mit praktischen Problemen verbunden. Wem soll man was erlauben, wie kann man das steuern und kontrollieren, wenn man das von staatlicher Seite kleinteilig vorgeben möchte? Dann müsste man Kontakte nach jeweiligem, wissenschaftlich ermittelten Übertragungsrisiko in Gruppen einteilen und jedem Bürger eine gewisse Zahl von Kontakten in jeder dieser Risikogruppen erlauben. So könnte man die Anzahl von Übertragungen und Infektionen gut vorhersagen und entsprechend steuern. Das ist aber unrealistisch in der Umsetzung.

Fangen wir also sofort bei uns an! Reduzieren wir unsere Kontakte auf das unabweislich notwendige. Schützen wir uns bei den verbleibenden Kontakten bestmöglich. Und zeigen uns dabei solidarisch, weil wir uns alle daran halten. Das hilft sicher und braucht weder Politik noch Wissenschaft.