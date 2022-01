Mit 4,3 Promille die Fassade hochgeklettert

Ein betrunkener 30-Jähriger hat sich am Montagabend als Fassadenkletterer versucht. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Zeugin der Mann auf, als sie ihn gegen 23 Uhr an einem Gebäude in der Schulstraße sah. Er war dabei, zwischen zwei Gebäudewänden hochzusteigen.

Als die Polizei eintraf, war der 30-Jährige auf einen Balkon im ersten Stock geklettert. Der Balkon gehörte offenbar zur Wohnung eines Bekannten, der aber nicht zu Hause war. Die Beamten machten einen Alkoholtest – der über 4,3 Promille anzeigte. Der Mann habe deshalb nach einer ärztlichen Untersuchung die Nacht zur Ausnüchterung bei der Polizei verbringen müssen, heißt es abschließend.